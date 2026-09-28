Rescatan a un hombre que se había subido al tejado de una casa desorientado y con alucinaciones

Varios vecinos de Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, se han debido de quedar algo perplejos ante esta situación, por la que tuvieron que llamar a las autoridades. Alertaron a los agentes acerca de la presencia de un turismo cuyo conductor circulaba de manera "errática" por las calles del municipio. Efectivos de la Guardia Civil auxiliaron al hombre que se encontraba desorientado, con síntomas de alucinaciones y en estado de agitación, tras abandonar su vehículo y subirse al tejado de una vivienda.

Más tarde, el vehículo fue localizado abandonado en la travesía, informa la Comandancia a través de un comunicado. De forma inmediata, varias patrullas de servicio se desplazaron a la zona para dar con el paradero del conductor al que localizaron subido en el tejado de un inmueble situado a unos 400 metros de distancia del lugar donde había dejado el automóvil.

Tras advertir de la situación a los moradores de la vivienda y solicitar su autorización para acceder a la cubierta, los agentes iniciaron una conversación de varios minutos con el hombre para intentar calmarlo.

Fue en un momento de descuido cuando uno de los agentes se encaramó al tejado, logró sujetarlo y, una vez tranquilizada la situación, consiguieron bajarlo de la superficie.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios médicos de Quintanilla de Onésimo, que trasladaron a esta persona al ambulatorio de la localidad para recibir atención médica.