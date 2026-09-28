Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Valladolid

Rescatan a un hombre que se había subido al tejado de una casa desorientado y con alucinaciones

Los agentes tuvieron que que informar a los moradores de la casa y acceder al tejado.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Varios vecinos de Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, se han debido de quedar algo perplejos ante esta situación, por la que tuvieron que llamar a las autoridades. Alertaron a los agentes acerca de la presencia de un turismo cuyo conductor circulaba de manera "errática" por las calles del municipio. Efectivos de la Guardia Civil auxiliaron al hombre que se encontraba desorientado, con síntomas de alucinaciones y en estado de agitación, tras abandonar su vehículo y subirse al tejado de una vivienda.

Más tarde, el vehículo fue localizado abandonado en la travesía, informa la Comandancia a través de un comunicado. De forma inmediata, varias patrullas de servicio se desplazaron a la zona para dar con el paradero del conductor al que localizaron subido en el tejado de un inmueble situado a unos 400 metros de distancia del lugar donde había dejado el automóvil.

Tras advertir de la situación a los moradores de la vivienda y solicitar su autorización para acceder a la cubierta, los agentes iniciaron una conversación de varios minutos con el hombre para intentar calmarlo.

Fue en un momento de descuido cuando uno de los agentes se encaramó al tejado, logró sujetarlo y, una vez tranquilizada la situación, consiguieron bajarlo de la superficie.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios médicos de Quintanilla de Onésimo, que trasladaron a esta persona al ambulatorio de la localidad para recibir atención médica.

Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Publicidad

Sociedad

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Rescatan a un hombre que se había subido al tejado de una casa desorientado y con alucinaciones

Elías, acampado en Sol

Elías, uno de los acampados en Sol por la crisis de la vivienda: "No nos basta el martes, no es coger el tema de raíz, es calmar la tormenta"

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Acampada en Sol
Acampada en Sol

Última hora de la acampada en Sol por la crisis de la vivienda, en directo: Los representantes de Maricarmen y los dueños del piso en el que vivía se reúnen hoy

Acampados en Sol
Acampada en Sol

Crece la acampada en Sol en protesta por la crisis de la vivienda y se mantendrá al menos hasta que haya un decreto Maricarmen

Maricarmen
Maricarmen

Nuevo mensaje de Maricarmen para los acampados en Sol: "Luchad, defender lo que es vuestro"

Maricarmen ha vuelto a enviar un mensaje desde el hospital, en esta ocasión destinado a los cientos de personas que siguen acampados en la Puerta del Sol.

Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 28 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 28 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Cientos de acampados en la Puerta del Sol

Segunda noche de acampada en Sol con cientos de manifestantes que piden el 'decreto Maricarmen'

Campaña por la televisión gratuíta en los hospitales

Campaña por la televisión gratuíta en los hospitales

El Parlament debatirá sobre la soberanía de Ceuta en la semana marcada por el 'decreto Maricarmen'

El desalojo de la playa de Benítez y una nueva marcha al Tarajal marcan la jornada en Ceuta

Publicidad