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El lapsus de un talent hace historia en La Voz y otros momentos virales de la última gala
La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz nos ha dejado de todo:¡Vota por tu momento favorito en nuestro ranking!
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La Voz continúa formando los equipos de Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López. Los coaches siguen luchando por conseguir las mejores voces y, en esta segunda noche de Audiciones, han demostrado que están dispuestos a utilizar todas sus armas.
Pero entre tanta competición también ha habido tiempo para las risas y para uno de los momentos más emotivos de la noche. ¡Repasamos los cinco momentazos del programa!
¡Vota por tu momento favorito de la segunda noche de Audiciones a ciegas!
Ranking de las segundas Audiciones de La Voz
- 1
Mika saca su arma más potente: el Megabloqueo
Mika lo ha tenido claro: había una voz que quería para su equipo y no estaba dispuesto a ponérselo fácil a sus compañeros. El coach ha decidido utilizar el Megabloqueo, una de las grandes armas de esta edición, para bloquear de golpe a sus rivales y llevarse a Carlos, una de las voces más queridas de la noche, a su equipo.
- 2
El divertido lapsus de Kika al elegir coach
Kika tenía muy claro con quién quería continuar su aventura en La Voz… o eso parecía. A la hora de tomar su decisión, la talent ha elegido por error a Mika que ¡ni siquiera se había girado por ella! Un lapsus que ha desatado las risas y se ha convertido en uno de los momentos más divertidos de la noche.
- 3
Eva González se emociona con la sorpresa de un talent a su padre
La emoción también se vive fuera del escenario. Eva González ha sido testigo de una preciosa sorpresa de uno de los talents a su padre y no ha podido evitar emocionarse. Un momento muy especial que nos recuerda todo lo que hay detrás de cada persona que se sube al escenario de La Voz.
- 4
Melendi se arrepiente y estrena el botón del arrepentimiento
Melendi no había pulsado el botón durante la actuación de Aura, pero después de escuchar que era su primera vez en un escenario, y la humildad con la que aceptó las críticas, el coach lo tuvo claro: ¡Pulsó el botón de arrepentimiento y Aura entró en La Voz!
- 5
Irene desata una auténtica guerra de superbloqueos
Irene ha llegado al escenario dispuesta a demostrar todo lo que lleva dentro y ha conseguido provocar una auténtica batalla entre los coaches. Su Audición ha desatado una guerra de superbloqueos en la que nadie quería quedarse atrás.
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