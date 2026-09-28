El lapsus de un talent hace historia en La Voz y otros momentos virales de la última gala

La Voz continúa formando los equipos de Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López. Los coaches siguen luchando por conseguir las mejores voces y, en esta segunda noche de Audiciones, han demostrado que están dispuestos a utilizar todas sus armas.

Pero entre tanta competición también ha habido tiempo para las risas y para uno de los momentos más emotivos de la noche. ¡Repasamos los cinco momentazos del programa!

¡Vota por tu momento favorito de la segunda noche de Audiciones a ciegas!