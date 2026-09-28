Asesinan a una mujer con un arma blanca en Benidorm

Una mujer ha sido asesinada en las últimas horas en Benidorm, Alicante, por arma blanca en un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista y en el que ha sido detenido su pareja como presunto autor de los hechos. Tal y como han detallado fuentes próximas de la investigación, además del supuesto asesino, también han sido arrestados otros individuos como encubridores.

En un mensaje en X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante.

Trasladaron el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo

Como han informado a EFE distintas fuentes, el crimen sucedió tras una discusión. Aparte del supuesto asesino, han sido arrestados otros individuos como encubridores ya que ayudaron al primero a trasladar el cuerpo sin vidas de las asesinada hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la vecina población de Finestrat. Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años, según un comunicado de la Policía Nacional.

Los dos encubridores acudieron a la comisaría de Benidorm para explicar que un conocido suyo les había dicho que había asesinado a su pareja sentimental durante una discusión, utilizando un arma blanca. Como manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto asesino para comprobar los hechos y ante las presuntas amenazas proferidas por éste, colaboraron para trasladar el cadáver hasta una zona de campo entre Benidorm y Finestrat.

Tras recoger estos testimonios, los agentes han localizado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 33 años, de origen caucásico, y a falta de confirmar oficialmente la identidad del cadáver, todo apunta a que es la pareja sentimental del detenido por el crimen, que fue detenido poco después en un vivienda.

No había denuncias previas de la víctima machista de Benidorm y el asesino

La mujer de unos 30 años asesinada con arma blanca no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja sentimental y presunto asesino. Así lo confirma el Cuerpo Nacional de Policía tras las comprobaciones realizadas con respecto a la víctima y al autor del crimen machista, ambos de nacionalidad brasileña.