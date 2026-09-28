Un chat privado de la Comunidad de Madrid señala al delegado del Gobierno por la acampada de Sol: "Se lava las manos"

La historia de Maricarmen, la madrileña de 87 años que la semana pasada fue desahuciada de su casa en el barrio de Retiro, donde llevaba viviendo 70 años, se ha convertido en el símbolo de las protestas que comenzaron desde el primer momento. Este fin de semana, las movilizaciones se han trasladado a la Puerta del Sol, donde centenares de personas han acampado durante la noche del sábado y también del domingo.

En Espejo Público hemos tenido acceso a un chat interno de la Comunidad de Madrid en el que se comenta que el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, ha permitido la acampada y ahora "se lava las manos", al señalar que es la Policía Municipal la encargada de levantarla. En el chat aseguran que la actuación de Interior es ilegal y que la intervención debería corresponder a la Policía Nacional. También apuntan que Sánchez "ya está buscando culpables en lugar de soluciones".

"Si se intenta desalojar, va a haber seguro un problema de orden público"

Laura García, portavoz del sindicato de Policía Nacional JUPOL, ha conectado con Espejo Público para explicar cómo funciona el dispositivo policial. Según García, la UIP es una unidad "muy jerarquizada" y sus agentes no deciden de manera autónoma cuándo intervenir. "Ellos no ven una acampada y deciden intervenir, sino que lo hacen cuando el delegado del Gobierno así lo dictamina", ha explicado.

García también ha hecho referencia a una "doble vara de medir" por parte del delegado del Gobierno y considera que, en este caso, "está tirando balones fuera". En este sentido, sostiene que si alguien tiene que levantar la acampada debe ser la Policía Nacional. Como ejemplo, ha señalado que si ella misma decidiera plantar una tienda de campaña delante de un Ministerio, "enseguida se la levantarían".

La portavoz policial considera que la acampada es "ilegal" porque no fue comunicada previamente. Según explica, lo que comenzó como una manifestación terminó convirtiéndose en una acampada multitudinaria. "Hay una ocupación clara de la vía pública sin ningún tipo de comunicación, por tanto, no hay permiso", ha asegurado.

"Ahí, si se intenta desalojar, va a haber seguro un problema de orden público", ha alertado García, quien ha señalado que, en estos casos, la unidad que debería intervenir sería la UIP.

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