Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Acampada Sol

Un chat privado de la Comunidad de Madrid señala al delegado del Gobierno por la acampada de Sol: "Se lava las manos"

Espejo Público ha tenido acceso a un chat interno de la Comunidad de Madrid en el que se cuestiona la actuación de la Delegación del Gobierno y se asegura que Interior está derivando en la Policía Municipal la responsabilidad de levantar la protesta.

Chat secreto de la Comunidad de Madrid.

Espejo Público accede a un chat de la Comunidad de Madrid que cuestiona al Delegado del Gobierno por la acampada de Sol

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La historia de Maricarmen, la madrileña de 87 años que la semana pasada fue desahuciada de su casa en el barrio de Retiro, donde llevaba viviendo 70 años, se ha convertido en el símbolo de las protestas que comenzaron desde el primer momento. Este fin de semana, las movilizaciones se han trasladado a la Puerta del Sol, donde centenares de personas han acampado durante la noche del sábado y también del domingo.

En Espejo Público hemos tenido acceso a un chat interno de la Comunidad de Madrid en el que se comenta que el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, ha permitido la acampada y ahora "se lava las manos", al señalar que es la Policía Municipal la encargada de levantarla. En el chat aseguran que la actuación de Interior es ilegal y que la intervención debería corresponder a la Policía Nacional. También apuntan que Sánchez "ya está buscando culpables en lugar de soluciones".

"Si se intenta desalojar, va a haber seguro un problema de orden público"

Laura García, portavoz del sindicato de Policía Nacional JUPOL, ha conectado con Espejo Público para explicar cómo funciona el dispositivo policial. Según García, la UIP es una unidad "muy jerarquizada" y sus agentes no deciden de manera autónoma cuándo intervenir. "Ellos no ven una acampada y deciden intervenir, sino que lo hacen cuando el delegado del Gobierno así lo dictamina", ha explicado.

García también ha hecho referencia a una "doble vara de medir" por parte del delegado del Gobierno y considera que, en este caso, "está tirando balones fuera". En este sentido, sostiene que si alguien tiene que levantar la acampada debe ser la Policía Nacional. Como ejemplo, ha señalado que si ella misma decidiera plantar una tienda de campaña delante de un Ministerio, "enseguida se la levantarían".

La portavoz policial considera que la acampada es "ilegal" porque no fue comunicada previamente. Según explica, lo que comenzó como una manifestación terminó convirtiéndose en una acampada multitudinaria. "Hay una ocupación clara de la vía pública sin ningún tipo de comunicación, por tanto, no hay permiso", ha asegurado.

"Ahí, si se intenta desalojar, va a haber seguro un problema de orden público", ha alertado García, quien ha señalado que, en estos casos, la unidad que debería intervenir sería la UIP.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

DELEGADO PSOE

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, sobre el delegado del Gobierno de la ciudad: "Ha sido cesado, aunque él quiera vender que ha sido pactado"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

¿Un nuevo 15M?

¿Un nuevo 15M? Las similitudes y diferencias con la acampada por la vivienda de Sol

maricarmen

Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, sobre el desahucio: "Maricarmen está ocupando la vivienda desde 2007 sin justo título"

Chat secreto de la Comunidad de Madrid.

Un chat privado de la Comunidad de Madrid señala al delegado del Gobierno por la acampada de Sol: "Se lava las manos"

DELEGADO PSOE
CESE EN CEUTA

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, sobre el delegado del Gobierno de la ciudad: "Ha sido cesado, aunque él quiera vender que ha sido pactado"

Susana Abaitua y Maxi Iglesias
A las 21:45 horas

Hoy, Susana Abaitua y Maxi Iglesias estarán en El Hormiguero

La sorpresa de este talent a su padre que emociona hasta a Eva González
Mejores momentos | Audiciones

La sorpresa de este talent a su padre que emociona a Eva González

El talent ha llevado a su padre con los ojos vendados hasta el plató para descubrirle por sorpresa que iba a cumplir uno de sus grandes sueños.

Ramoncín cuenta en La Mesa por qué decidió apostatar: "Nadie me preguntó qué quería ser"
DECLARACIÓN

Ramoncín cuenta en La Mesa por qué decidió apostatar: "Nadie me preguntó qué quería ser"

El cantante explica en La Mesa que decidió apostatar cuando quiso casarse por lo civil y recuerda que fue bautizado sin que nadie le preguntara qué quería ser.

Mika superbloquea a sus compañeros para quedarse con Carlos: “La guerra es la guerra”

Mika superbloquea a sus compañeros para quedarse con Carlos: “La guerra es la guerra”

Ordenatriz

Adiós a la cal: trucos sencillos para eliminarla de manera eficaz y rápida

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

El paso de Brian por La ruleta como concursante antes de sustituir a Laura Moure: ¡casi se lleva el coche!

Publicidad