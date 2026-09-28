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El secreto | Capítulo 4

Berrak despierta del coma con Kader abrazándola: la verdad ya no podrá esconderse

Kader estaba abrazando a su madre cuando ha ocurrido el milagro más esperado. Berrak ha abierto los ojos y su despertar puede cambiar por completo el destino de todos.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El momento que todos esperaban por fin ha llegado. Después de permanecer en coma tras el accidente, Berrak ha recuperado la consciencia.

Lo más emocionante ha sido que no ha despertado sola. En el instante en el que ha abierto los ojos, Kader estaba tumbada junto a ella, abrazándola, sin imaginar que iba a vivir uno de los momentos más importantes de su vida.

Al ver que la paciente reaccionaba, el personal sanitario ha acudido rápidamente a la habitación. "La paciente de la 1915 está consciente", ha avisado una de las enfermeras mientras los médicos entraban para comprobar su estado.

El equipo médico ha pedido que sacaran a la pequeña de la habitación para poder examinar a Berrak con tranquilidad y confirmar que había despertado consciente tras el accidente.

Su recuperación supone un punto de inflexión, ya que Berrak es la única que conoce toda la verdad sobre Kader y sobre los secretos que han sacudido a la familia Tecer. ¿Contará por fin Berrak toda la verdad ahora que ha despertado del coma?

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