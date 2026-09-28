Nuevo mensaje de Maricarmen para los acampados en Sol: "Luchad, defender lo que es vuestro"

Nuevo mensaje de Maricarmen desde el hospital Gregorio Marañón donde permanece ingresada desde que la semana pasada fue desahuciada de su casa en el barrio de Retiro en Madrid. Con 87 años la echaron de la casa en la que llevaba 70 años viviendo. Su historia se ha convertido en el símbolo de la lucha conta la crisis de la vivienda que sufren nuestro país.

El clamor social desatado desde su desahucio ha sido imparable. A las protestas le ha continuado una acampada que ya cumple dos noches y Maricarmen desde el hospital ha querido mandar un mensaje de ánimo a los acampados.

La mujer comienza reconociendo que le gustaría estar a ella también en la protesta: "Me gustaría estar ahí en la acampada, acompañaros en la lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto desde aquí os pido a todos valor, luchad, defender lo que es vuestro".

Les pide también que se cuiden, pero que continúen la acampada hasta "que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis " y se despide deseando que todo esto "llegue a buen fin el día de mañana".

Este mensaje llega después del que la madrileña envió a Pedro Sánchez y en el que le pedía que en el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley que suponga "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivía. Pedro Sánchez recibió el mensaje y también le contestó directamente: "Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.