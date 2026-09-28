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Crisis Ceuta

Lorena García, tras su visita a Marruecos: "Nadie tiene dudas allí de que se dejó pasar a la gente a Ceuta"

La presentadora Lorena García cuenta en 'Espejo Público' cómo ha vivido su reciente viaje a Marruecos. "Tenía la sensación agridulce de saber que iba a un país que ahora mismo es hostil con el mío".

Lorena García en Espejo Público.

Lorena García relata su experiencia en Marruecos tras el estallido de la crisis migratoria: "El control militar es férreo"

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Laura Simón
Laura Simón
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"Era un viaje familiar y de turismo que tenía previsto desde hace mucho tiempo". Así explica Lorena García su reciente viaje a Marruecos junto a su familia. La periodista reconoce que no pensó en ningún momento en cancelar el viaje aunque sí tenía la "sensación agridulce" de estar viajando a un país que en ese momento era hostil con el suyo.

Su primera conclusión es que en Marruecos nadie tiene dudas de que se dejó pasar a los miles de inmigrantes marroquíes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio. "Marruecos hizo brazos caídos y miró para otro lado", sostiene. La comunicadora ha cruzado Marruecos entero entrando desde Tánger. La primera parada fue Fez y desde allí se movieron hasta el desierto, donde se quedaron a 7 kilómetros de la frontera con Argelia.

"El control militar en Marruecos es férreo"

Durante su viaje Lorena ha atravesado varios 'checkpoint' fronterizos. Asegura que el control militar de todo lo que se mueve en el país "es férreo". "No se te pueden colar 100.000 personas y que entren a Castillejos sin que nadie vea nada porque el control militar es férreo. Desde Tánger los controles eran constantes", advierte.

Durante el viaje Lorena se ha movido por el país con la ayuda de un guía que les ha ayudado a conocer cada punto del itinerario. Un joven de 37 años que le contó que no había salido de Marruecos y soñaba con conocer otros países aunque su intención era la de quedarse en Marruecos porque mantenía que allí vivía bien. "Muchos allí quieren tener movilidad, poder moverse...", relataba.

En sus conversaciones con autóctonos muchos de ellos comparaban la situación de Ceuta con Marruecos con la de Gibraltar con España. "Para muchos de ellos Ceuta es Marruecos con argumentos que se remontan a siglos pasados. Tienen frases como que el agua de Ceuta es marroquí. Todo se basa en manipulación".

Lorena ha compartido además otra de las tesis que ha podido escuchar en Marruecos y es que se ha consolidado la opinión de que EEUU e Israel están utilizando a Marruecos para incomodar a España.

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