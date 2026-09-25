Rifirrafe entre Afra Blanco e Isabel Rábago: "El energúmeno es el de Vox, ¿me estás vacilando, no?"

El plató de Espejo Público ha vivido momentos de tensión entre Afra Blanco e Isabel Rábago cuando se han emitido imágenes sensibles sobre la brutal agresión que ha sufrido un joven de origen marroquí en las fiestas de Tavernes, Valencia, que, a posteriori, se anunciaba una segunda agresión a un joven senegalés con la mandíbula rota e ingresado en el hospital.

Se investiga la implicación de menores en el marco de fiestas de disfraces del pueblo y la influencia de redes sociales en jóvenes. El debate estalló cuando Afra Blanco vinculó directamente la agresión al impacto del relato político: "Susanna, una cosa, las palabras mueven acciones. No se puede hablar de 'invasores', están justificando la violencia".

Blanco exigió la intervención inmediata del Ministerio Público frente a los mensajes que marcan a la población migrante y justifican persecuciones violentas: "Hemos hablado y denunciado en ocasiones que Fiscalía tiene que actuar contra aquellos cargos políticos que hablan de cazar a personas. Le van a partir la cara a toda persona en territorio español que no tenga el aspecto que ellos consideran que tiene que tener un español".

"El energúmeno ha dicho: salir a cazar"

Frente a esta postura, el periodista Juan Madueño, intervino para evitar que se desdibuje el malestar de la población por la crisis fronteriza: "No es contradictorio condenar lo que está pasando aquí con decir que es por lo que pasa en Ceuta, que es una realidad que están viviendo los vecinos, y eso no quiere decir que haya cuatro vecinos que lo utilicen como excusa".

La discusión subió de tono cuando Afra Blanco apuntó con nombre y apellidos a un dirigente de Vox: "El energúmeno se llama Figaredo, que ha dicho 'salir a cazar', cobrando el dinero de todos. Un medio de comunicación no puede decir lo que quiere y un cargo público tampoco. La incitación al odio y la deshumanización que vivimos desde hace tiempo es un hecho".

Estas palabras provocaron la réplica inmediata de Isabel Rábago, quien censuró el doble rasero a la hora de condenar la violencia política y le afeó imputar la paliza a las declaraciones del diputado: "Condeno que se señale tanto a la izquierda como a la derecha, porque a Abascal le han agredido y a Vox igual y no veo tanta condena".

"¿Me estás vacilando? ¿No?", preguntaba Afra Blanco con un cruce de miradas y señalamientos subidos de tono.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.