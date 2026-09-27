Tres años de la Ley de Vivienda: menos oferta, precios disparados y el alquiler convertido en "misión imposible"

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, pasó por el Congreso en abril de 2023 y recibió luz verde definitiva en el Senado en mayo de ese mismo año, publicándose en el BOE como la Ley 12/2023.

Sobre el papel, la norma prometía evitar situaciones de tensión en el mercado del alquiler, apoyar a los jóvenes y ofrecer a las comunidades autónomas y municipios herramientas para contener los precios y ampliar el parque de vivienda social. Sin embargo, tres años después de su entrada en vigor, la realidad en la calle dibuja un escenario muy diferente.

"La oferta es menor y no responde a la demanda"

Según los expertos, el resultado ha sido justo el contrario al buscado. Hoy nos encontramos ante un mercado asfixiado. "La oferta es cada vez menor, y la demanda no da respuesta", explica Ferran Font, portavoz de pisos.com.

Esta tensión se traduce en cifras de vértigo: en España, cada anuncio recibe una media de 42 interesados y los inmuebles desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Es la pesadilla con la que se topan a diario los futuros inquilinos, como Lluís: "Duró 15 minutos publicado".

A esa lucha contrarreloj se le suma un muro de exigencias cada vez más alto. Cuando se consigue llegar a tiempo, los futuros inquilinos se enfrentan a una lista interminable de filtros: "Nóminas, demostrar ingresos, carta de presentación...", detalla.

¿Por qué los propietarios endurecen las condiciones?

Detrás de este endurecimiento hay varios factores clave que explican el comportamiento del mercado. Al haber poca oferta y una competencia feroz, los arrendadores buscan perfiles de máxima solvencia.

Pero el motivo principal, según apunta Font, es la inseguridad jurídica: "El propietario, con la actual legislación, se siente inseguro o desprotegido ante una posible ocupación o ante la dificultad de recuperar su casa". Como consecuencia de este temor, muchos optan por retirar sus inmuebles del mercado tradicional y pasarlos a alquileres temporales o directamente a la compraventa.

Del "compartir piso a los 40" al sueño inalcanzable de la compra

Con un mercado de alquiler bajo mínimos y precios desbocados, independizarse se ha convertido en una auténtica odisea. Compartir piso ya no es cosa exclusiva de estudiantes; hoy en día es habitual ver a personas con 40 años compartiendo vivienda por la imposibilidad de acceder a una en solitario.

Esta situación también ahoga a quienes buscan comprar. Es el caso de la hija de Nuria y Félix: a pesar de contar con un sueldo digno, el acceso a la propiedad es inviable. "Ya está mirando pisos en las afueras, pero aun así la hipoteca le comería todo el sueldo", lamentan. Ante este callejón sin salida, la única alternativa que vislumbran para ella es clara: "Tendrá que seguir compartiendo piso".