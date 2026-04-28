Sumar carga contra el PSOE: "Nos han dejado solas en esta negociación del alquiler"

La negociación para prorrogar los contratos de alquiler ha abierto una grieta en el seno del Gobierno de coalición. A pocas horas de la votación en el Congreso, las posiciones entre PSOE y Sumar han quedado expuestas en público, mientras el decreto que buscaba limitar las subidas de las rentas se encamina hacia su rechazo parlamentario.

En este escenario, cerca de 600.000 familias permanecen pendientes del resultado. La medida planteaba permitir la renovación de contratos en las mismas condiciones durante dos años, con incrementos limitados al 2% anual. Su caída implicaría subidas que, según los datos manejados en el debate político, podrían situarse entre 100 y 200 euros mensuales o alcanzar hasta un 30%.

Desde Sumar, las críticas hacia el PSOE se han intensificado en las últimas horas. La diputada Tesh Sidi ha señalado directamente al Ministerio de Vivienda: "Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga. El Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer".

En la misma línea, el diputado Alberto Ibáñez ha cuestionado la implicación de la titular del área: "La ministra de Vivienda, ¿dónde está? Yo no la he escuchado".

Las críticas han trascendido al propio Ejecutivo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado que el PSOE podría "haber empujado más" para sacar adelante la iniciativa.

Desde Compromís, Águeda Micó ha ido más allá al cuestionar el perfil de la ministra: "Si la ministra de Vivienda es una de esas grandes propietarias y una de esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos, igual no es la persona que debería liderar estos cambios".

Respuesta socialista

El PSOE ha rechazado estas acusaciones y ha pedido a sus socios centrar el foco en los grupos han votado en contra. El portavoz en el Congreso, Patxi López, ha advertido: "Sumar no debiera equivocarse de adversario. El grupo socialista va a poner sus 120 diputados para sacar este decreto adelante. Donde debiera estar la autocrítica de la que hablan es en aquellos que van a votar en contra".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido la existencia de "discrepancias", aunque ha subrayado que ambas formaciones "vamos a una en lo importante".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha evitado entrar en la confrontación y ha defendido su gestión centrada en "dar soluciones", insistiendo en que el Ejecutivo "no va a bajar los brazos" en materia de acceso a la vivienda.

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