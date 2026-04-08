Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Isabel Rábago ha protagonizado junto al periodista, Javier Caraballo, una acalorada discusión desencadenada por las acusaciones de "racista" del segundo hacia la colaboradora. Ocurría en medio del debate acerca de lo ocurrido en Montefrío con el 'agresor del hacha', ya que se ha podido conocer la procedencia magrebí del atacante y, de cara a eso, Rábago ha objetado que "habría que conocer en que condiciones ha entrado en España".

La periodista ha reforzado sus palabras alegando que "hay mucha preocupación en la localidad" porque sucesos como este llevan pasando mucho tiempo en Montefrío y explica que "los vecinos solicitan seguridad".

Además, ha querido añadir que "esta persona", refiriéndose al agresor, "se puede acoger perfectamente a la regularización", teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes con la que cuenta. "Esta es la situación en España", ha querido concluir.

"Me has acusado de decir que hay una invasión de musulmanes"

En respuesta, Javier Caraballo ha tildado de "barbaridad" las palabras de la colaboradora y la ha acusado de haber hecho referencia a una "invasión de musulmanes", algo que no ha sentado bien a la periodista.

"Eso es racismo", le ha señalado el colaborador justificándose en que Isabel Rábago, según dice, "no sacaría las mismas conclusiones si el agresor fuera colombiano o nicaragüense".

Isabel Rábago se ha mostrado molesta por las acusaciones de Caraballo: "No voy a consentir que me llames racista en un medio de comunicación". Señalando al periodista de reinterpretar sus palabras, nuestra colaboradora le ha querido recalcar que "no le conoce de nada" y que ella no ha dicho nada de lo que se le ha acusado.

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