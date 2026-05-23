Diego emociona en La Voz Kids cantando a Lola Flores y Orozco le hace una promesa

Diego se subió al escenario de La Voz Kids dispuesto a emocionar con una de las canciones más míticas de Lola Flores.

El pequeño talent interpretó ‘Pena, penita, pena’ con mucha personalidad y sentimiento, protagonizando una actuación muy especial que conquistó al público desde los primeros segundos.

Aunque ninguno de los coaches pulsó el botón, todos coincidieron en destacar la sensibilidad y el potencial que Diego había demostrado sobre el escenario. Antonio Orozco quiso dedicarle unas palabras muy especiales tras su actuación: “Tienes un superpoder que todo el mundo querría tener, pero todavía lo tenemos que controlar un poco”.

Lejos de desanimarle, el coach quiso mandar un mensaje muy esperanzador al pequeño talent y dejó claro que su futuro puede ser brillante en La Voz Kids: “El año que viene nos daremos la vuelta los cuatro”, aseguró Orozco, emocionando a Diego tras su actuación. ¡Vuelve a verla en el vídeo de arriba!

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