Acusación agresión sexual

Javier Caraballo: "No podemos interpretar como una prueba indiciaria contra Julio Iglesias que cantara 'Soy un truhan, soy un señor'"

El periodista Javier Caraballo ha analizado las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias que han hecho públicas dos de sus empleadas.

Javier Caraballo, sobre Julio Iglesias.

Laura Simón
Publicado:

La periodista Ana Gómez Triviño ha analizado en Espejo Público las acusaciones de agresión sexual al cantante Julio Iglesias. Entiende que la justicia tiene sus tiempos y defiende que las denunciantes están perfectamente legitimadas para hacer cualquier tipo de valoración sobre eso y para justificar un doble rasero en el trato de las víctimas. Añade además que le gustaría que estas víctimas "fueran tratadas en su propio contexto y en su propia entidad". Una empleada del hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para Julio Iglesias han alzado la voz en la prensa para denunciar públicamente vejaciones y agresiones sexuales del artista.

Gómez Triviño destaca que estas dos denunciantes están respaldadas por Women´s League, una asociación "bastante sólida en el derecho hacia las mujeres". Fue esta misma asociación, explica, la que consiguió la victoria en el caso de Ángeles González Carreño que denunció más de 50 veces a su maltratador, y al final por no hacerle la justicia caso terminó asesinando a su propia hija. Esta asociación acompañó a esta víctima y consiguió finalmente una condena para el Estado español.

"Se están acreditando situaciones de trata y servidumbre"

Le gustaría incidir en los cargos que se le están imputando porque "se están acreditando situaciones relacionadas con esas imputaciones de situaciones de trata y servidumbre por lo que ellas mismas están relatando: control de relaciones sexuales, les impedían hablar entre ellas... a parte que hay unas superiores que también las condicionaban para que hicieran determinados actos".

No se suma a las voces que hablan de 'caza de brujas' porque en su opinión es un caso que está muy bien armado, trabajado y documentado.

"Hay que diferenciar los comportamientos machistas de las agresiones machistas"

Javier Caraballo no se quiere sumar a una caza de brujas. "El que quiera sumarse a procesos inquisitoriales que lo haga y que sepa además que eso mismo le puede pasar a él". No cree que sea ningún escándalo decir que no se va a sumar a la caza de brujas y señala que es importante diferenciar los compartimientos machistas de las agresiones machistas. "En todo este remolino que se ha formado con Julio Iglesias no podemos empezar a interpretar como una prueba indiciaria que cantara 'Soy un truhan, soy un señor'".

"Las agresiones que están denunciando me resultan sorprendentes porque son muy primitivas y medievales, si se demuestran sería lo más bajo del género humano aunque no sería la primera vez. El año pasado condenaron a un tipo en Francia porque sometía a su mujer a vejaciones todas las noches. Entonces, ¿por qué algunos hombres tienen este tipo de comportamiento? pues no lo sé", zanja.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Espejo Público

