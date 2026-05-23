En directo, terceras Audiciones de La Voz Kids: los coaches se enfrentan a una noche llena de sorpresas

Las Audiciones avanzan y la competición empieza a ponerse cada vez más intensa entre los coaches. Con los equipos tomando forma, los bloqueos, los arrepentimientos y las estrategias cobran más importancia que nunca en una noche donde cualquier detalle puede marcar el destino de los talents.

Sobre el escenario veremos actuaciones de todo tipo: desde voces llenas de sensibilidad hasta propuestas sorprendentes capaces de revolucionar el plató. Nervios, lágrimas, emoción y mucha música volverán a ser protagonistas en una nueva gala de La Voz Kids.

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