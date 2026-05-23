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En directo, terceras Audiciones de La Voz Kids: los coaches se enfrentan a una noche llena de sorpresas

Los coaches continúan completando sus equipos en una gala donde cada giro puede cambiarlo todo.

En directo, terceras Audiciones de La Voz Kids: emoción, estrategias y nuevas voces

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Celia Gil
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Las Audiciones avanzan y la competición empieza a ponerse cada vez más intensa entre los coaches. Con los equipos tomando forma, los bloqueos, los arrepentimientos y las estrategias cobran más importancia que nunca en una noche donde cualquier detalle puede marcar el destino de los talents.

Sobre el escenario veremos actuaciones de todo tipo: desde voces llenas de sensibilidad hasta propuestas sorprendentes capaces de revolucionar el plató. Nervios, lágrimas, emoción y mucha música volverán a ser protagonistas en una nueva gala de La Voz Kids.

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Los coaches siguen completando sus equipos

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne continúan completando sus equipos y cada vez queda menos espacio en sus sillones. Los bloqueos y las estrategias volverán a jugar un papel fundamental en una noche donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

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Esta noche, terceras Audiciones a ciegas

Esta noche llega una nueva entrega de Audiciones a ciegas y los coaches vuelven a prepararse para vivir una gala llena de emociones, sorpresas y nuevas voces dispuestas a buscar un hueco en La voz Kids

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