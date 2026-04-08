Antonio, víctima del 'agresor del hacha' de Montefrío: "Yo me salvé por la garrota. Paré todos los hachazos que pude"

La Guardia Civil mantiene este miércoles en Montefrío, municipio de Granada, el dispositivo especial desplegado después de que un hombre de 45 años, de origen magrebí, agrediera el lunes con un hacha a dos mujeres, que se encuentran bajo un pronóstico muy grave y a un hombre, Antonio, con el que hemos podido hablar hoy.

Antonio explica el día de la agresión como uno cualquiera en el que se fue a pasear, en medio de ese paseo dice que se cruzó con el agresor que, al pasar por su lado, "se revolvió", apunta. "Vi que tenía algo escondido", añade refiriéndose a lo que posteriormente resultó ser el arma con la que se lanzó sobre él. "Me atacó después de decirme unas cosas que no entendía", ha añadido Antonio aludiendo a las palabras en el idioma natal del agresor que este le verbalizó a gritos.

Describiendo como "muy agresivo" al 'agresor del hacha', que es como ya se le conoce en Montefrío, Antonio explica que del primer hachazo le tiró al suelo, pero que con su "garrota" se salvó y "paró todo los hachazos que pudo".

La víctima entrevistada lleva un vendaje alrededor de la mano que le cubre las seis suturas que han debido de ponerle para cerrar las heridas que tenía a causa de la agresión y también lleva un cabestrillo alrededor del cuello, ya que también cuenta con la clavícula fracturada.

"No le conocía de nada", expone Antonio, algo sobre lo que añade que "podría haber sido cualquiera". En la misma situación se encontraban las otras dos víctimas que siguen hospitalizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Traumatología de Granada bajo un pronóstico muy grave. Una de ellas recibió un hachazo en la cabeza.

Ambiente de tensión en Montefrío

Montefrío, es una localidad rural de Granada. En estos momentos varios de sus vecinos aseguran estar atemorizados con la situación que se esta viviendo en el municipio. Por este motivo, la Guardia Civil asegura haber desplegado un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana orientado a preservar la tranquilidad, evitar incidentes y garantizar la convivencia.

La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha condenado "enérgicamente" los sucesos y ha pedido a los ciudadanos que fueran comedidos con bulos y con ciertos comentarios, ya que quería mantener un pueblo pacifico. Los vecinos, respecto a esto, siguen solicitando un aumento de la seguridad de cara a la incertidumbre despertada por los vecinos que llegan al pueblo "sin ningún control".

La comunidad islámica, por su parte, también ha querido pronunciarse y ha lanzado un comunicado de rechazo a la violencia. Pide que "se mantenga la serenidad" para no favorecer la difusión de rumores y, de este modo, "reforzar la convivencia".

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