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Edurne pulsa en el último segundo por Miranda en La Voz Kids: “Creo que tienes algo”

La talent emocionó con una delicada versión de Miley Cyrus y consiguió entrar en el equipo de la coach.

Miranda de La Voz Kids

Edurne pulsa en el último segundo por Miranda en La Voz Kids: “Creo que tienes algo”

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Celia Gil
Publicado:

Miranda se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Angels like you’ de Miley Cyrus en una actuación cargada de sensibilidad y emoción. La talent consiguió crear un momento muy especial sobre el escenario con una de las canciones más complicadas y emotivas de la artista internacional.

Cuando parecía que nadie iba a girarse, Edurne pulsó el botón en el último segundo para alegría de Miranda. La coach quiso destacar la dificultad del tema elegido tras escucharla cantar: “No es nada fácil este tema que acabas de hacer”, le dijo nada más terminar la actuación.

Muy emocionada con la actuación de la pequeña, Edurne explicó qué fue lo que le hizo apostar por ella en las Audiciones a ciegas: “Yo soy de conexiones y siempre lo digo, creo que tienes algo”. Así, Miranda consiguió entrar en La Voz Kids formando parte del equipo de Edurne.

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