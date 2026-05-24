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Darío emociona en La Voz Kids tras años intentándolo: “Es muy raro encontrar algo así”

El talent consiguió entrar en el equipo de Orozco con una delicada interpretación al piano de ‘La despedida’.

Dario de La Voz Kids

Darío emociona en La Voz Kids tras años intentándolo: “Es muy raro encontrar algo así”

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Celia Gil
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Para Darío, llegar a La Voz Kids significa no rendirse nunca. Tras varios intentos presentándose al casting, el talent por fin consiguió cumplir su sueño subiéndose al escenario para interpretar ‘La despedida’ de Cami mientras tocaba el piano.

Su actuación, cargada de sensibilidad y emoción, sorprendió especialmente a Antonio Orozco, que decidió pulsar el botón en el último segundo de la Audición para darle una enorme alegría al joven artista.

“Es muy raro encontrar algo tan diferente en alguien de tu edad”, confesó el coach tras escucharle cantar. Además, Orozco quiso destacar el talento de Darío al piano: “Nosotros no sabíamos que estabas tocando el piano, porque parecías un profesional”.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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