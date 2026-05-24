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Sofía lleva la magia de Edith Piaf a La Voz Kids: “De lo más original”

La talent de 14 años interpretó ‘Hymne à l’amour’ en el escenario y enamoró a Fonsi y Ana Mena con su actuación.

Sofía de La Voz Kids

Sofía lleva la magia de Edith Piaf a La Voz Kids: “De lo más original”

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Celia Gil
Publicado:

Sofía se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Hymne à l’amour’ de Edith Piaf. Con una actuación elegante y llena de sensibilidad, la joven consiguió sorprender a los coaches desde los primeros segundos.

Su propuesta conquistó a Luis Fonsi y Ana Mena, que no dudaron en pulsar el botón para intentar llevarla a sus equipos: “Muy bien cantado”, le dijo el coach puertorriqueño tras escuchar su interpretación.

Ana Mena también quiso destacar la personalidad de la actuación de Sofía: “De las propuestas más originales”, aseguró la coach antes de añadir: “Ha sido un placer escucharte, tienes una pedazo de voz”.

Fonsi sintió esa conexión: “No se habla suficiente de lo que es cantar con gusto”, dijo el coach. Sofía decidió irse al equipo Fonsi para empezar su aventura en La Voz Kids. ¡Bienvenida!

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