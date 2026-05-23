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Tras revelarse como Mofeta, Lola Lolita sueña con ser investigadora en Mask Singer

La experiencia en Mask Singer parece haber encantado a Lola Lolita y la influencer ya sueña con llegar a ser investigadora.

Lola Lolita en Mask Singer

Tras revelarse como Mofeta, Lola Lolita sueña con ser investigadora en Mask Singer

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Borja Tamayo
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Los investigadores estaban totalmente perdidos con Mofeta. Porque, aunque cada uno tuviera su propia teoría sobre quién se escondía bajo el disfraz, ninguno de ellos fue capaz de señalar a Lola Lolita. La influencer apareció bajo la máscara para revolucionar el plató y se llevó la ovación de todos los allí presentes.

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

"¡Por fin! Llevo manifestándolo mucho tiempo", pensó el día en que le propusieron convertirse en concursante de Mask Singer. Una "experiencia innovadora" que guardará siempre en su memoria, al menos hasta el día en el que se le dé la oportunidad de volver. Y es que Lola ya tiene un plan futuro: "Ojalá algún día repetir, pero como jueza".

Hasta que ese momento llegue, la influencer tiene que conformarse con todas las anécdotas vividas. Como la gran impresión que se llevó al ver el tamaño de la cabeza de Mofeta: "No sé cómo voy a hacer esto".

También se ha sincerado sobre lo que le une a su máscara o lo que más le gusta. Unas respuestas que puedes encontrar dando play al vídeo de arriba: ¡no te lo pierdas!

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

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