¡No se lo esperaba! Fonsi se arrepiente en La Voz Kids y provoca las lágrimas de esta talent de 9 años

Con solo 9 años, se emocionó al tener delante a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne, la pequeña no pudo contener las lágrimas: “La impresión de veros aquí me ha dado emoción”, confesó entre nervios y emoción tras su actuación.

Ana Mena y Edurne se acercaron para tranquilizarla y destacar la dificultad de la canción: “Es una canción de Malú muy difícil”, señaló la coach malagueña mientras intentaban animar a Lola tras este complicado momento.

Luis Fonsi sorprendió a todos al hablar sin levantarse de su silla: “No me he puesto de pie porque no me quiero alejar de mi silla y hay una razón…”, dijo antes de pulsar el botón del arrepentimiento y cambiarlo todo.

Lola no entendía qué estaba ocurriendo hasta que Ana Mena le explicó entre sonrisas: “Se ha arrepentido y estás dentro de La Voz Kids”.

Entre lágrimas, la pequeña corrió a abrazar a Fonsi: “No me lo esperaba”, dijo entre lágrimas protagonizando uno de los momentazos más emocionantes de la edición.

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