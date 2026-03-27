Isabel Rábago, muy crítica con la partida de ajedrez de Sánchez: "En el Congreso se debatían las medidas anticrisis, pero su prioridad era la partidita de ajedrez"

En la tarde del jueves, el presidente del Gobierno nombró a Carlos Cuerpo y a Arcadi España vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente. No obstante, antes de ese momento Pedro Sánchez no estaba en la Moncloa, sino que estaba jugando al ajedrez. Así lo ha publicado 'Okdiario' que detallaba que se encontraba en el Gambit Café, un bar ubicado en el céntrico barrio de Malasaña.

Dicho medio comprobó que el presidente del Ejecutivo entró al local alrededor de las 17:00 horas de la tarde acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y por un técnico de imagen y sonido, aparte de sus asesores.

En un principio, Sánchez tenía la intención de jugar una sola partida de ajedrez, pero, tal y como comentaron los presentes, se quedó jugando más de una. De esta manera retrasó el dispositivo preparado en la escalinata del Palacio de la Moncloa. En lugar de salir a las 17:30 horas, Sánchez mostraba una actitud de tranquilidad total y se fue del bar sin prisa alrededor de las 18:00 horas.

"Define mucho al personaje"

Este hecho ha desatado la polémica en el plató de Más Espejo. Según Isabel Rábago, esto "define mucho al personaje" y mientras "España miraba hacia lo que se debatía en el Congreso", su prioridad es "él". Detalla que es "un influencer que se dedica a recomendarnos música, libros y que necesita sus momentos de relax".

Por otro lado, Pilar Velasco ha quitado hierro al asunto y detalla que "no ve más" a este tema. Por su parte, Rábago detalla que "mientras en el Consejo de Ministros se hablaba de las medidas anticrisis, Sánchez estaba echando su partidita de ajedrez".

Además, detalla que "no quiere ni pensar si esto mismo lo hace un presidente de derechas", lo que "diría" el resto de sus compañeros. Por otro lado, Ángel Antonio asegura que solo "falta decir que se fue a jugar al ajedrez a una sauna".

"La agenda tiktokera del presidente está por encima de los intereses de España"

Por otro lado, Felisuco detalla que la "agenda tiktokera de Sánchez está por encima de los intereses de España" y considera que ese hecho es "autopromoción".

Por último, Rábago considera que "hay unas ausencias en su política muy importantes" y se pregunta si no "se puede criticar al presidente del Gobierno".

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