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“Nunca había visto esto”: Sergio conquista a los cuatro coaches en La Voz Kids

El talent emocionó con su versión de ‘Stay’ y consiguió uno de los plenos más especiales de la noche.

Sergio de La Voz Kids

“Nunca había visto esto”: Sergio conquista a los cuatro coaches en La Voz Kids

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Celia Gil
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Sergio llegó al escenario de La Voz Kids dispuesto a demostrar toda su sensibilidad con una delicada versión de ‘Stay’ de Rihanna.

Desde los primeros segundos, el talent consiguió crear un momento mágico sobre el escenario que terminó enamorando por completo a los coaches.

La primera en pulsar el botón fue Edurne, seguida rápidamente por Antonio Orozco y Ana Mena. Luis Fonsi tampoco pudo resistirse y acabó completando el pleno de la noche ante una actuación que dejó impresionados a todos: “Qué locura”, “Qué voz”, comentaban los coaches tras escuchar a Sergio.

Fonsi no dudo en destacar el enorme control que tuvo el talent sobre el escenario: “Qué control, qué paciencia”, señaló el coach, sorprendido por la tranquilidad con la que afrontó la canción.

“Fue muy especial”, añadió antes de confesar algo inesperado: “Nunca había visto esto”. Ana Mena también reconoció el impacto de la actuación: “Nos ha sorprendido desde el segundo uno”.

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