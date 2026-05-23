Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina desvela que padeció una grave enfermedad

La joven acude al dispensario y confiesa a Miguel la grave enfermedad que tuvo hace unos meses.

Fina desvela que padeció una grave enfermedad

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Nieves decidirá quedarse en Toledo ante las amenazas de Don Agustín, que no parará hasta inculpar a la enfermera de la muerte del padre de Luz.

Mientras, Beatriz descubrirá que Begoña cuenta con un arsenal de joyas valiosas, ¡y propondrá a Álvaro robárselas para que él pueda marcharse de Toledo!

Además, Gabriel y Beatriz continuarán con su juego particular de seducción, aunque el director seguirá negando estar enamorada de ella. ¿Será eso cierto?

En otro orden de cosas, Fina se encarará con Tasio y le reprochará la marcha de Carmen. Además, le animará a ir a Sevilla y no parar hasta dar con ella. ¿Lo conseguirá?

Finalmente, Fina acudirá al dispensario al sentir un fuerte dolor de cabeza… ¡Y desvelará a Miguel que padeció brucelosis cuando estuvo en Argentina! ¿Será esta una grave enfermedad?

¡No te pierdas nada sobre Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Fina desvela que padeció una grave enfermedad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina desvela que padeció una grave enfermedad

Can se sincera con Sonia

Can se sincera con Sonia: “Si me hubieran dicho hace dos meses que estaría cuidando a la tortuga de una niña de ocho años, me habría echado a reír”

Antea Rodríguez confiesa cómo vive Cloe el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Es duro para ella, pero asume la derrota"

Antea Rodríguez confiesa cómo vive Cloe el regreso de Fina a Sueños de libertad: "Es duro para ella, pero asume la derrota"

El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos
En redes

El viaje de Beril Pozam, Suna en Una nueva vida, por Madrid: fotos, comida y sus rincones favoritos

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”
El jueves a las 23:00

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Las 7 reglas no escritas del clan Albora que Alya está rompiendo una a una
En tierra lejana | Análisis

Las 7 reglas no escritas del clan Albora que Alya está rompiendo una a una

La llegada de la doctora a la mansión de Mardin ha puesto patas arriba las costumbres de la familia más poderosa. Estas son las siete líneas rojas que la mujer de Cihan está cruzando una a una, desafiando un poder que parecía intocable.

Don Agustín acorrala a Nieves insinuando que estuvo involucrada en la muerte de Alberto: “Encontraré las pruebas y tendrás que rendir cuentas”
Capítulo 566

Don Agustín acorrala a Nieves insinuando que estuvo involucrada en la muerte de Alberto: “Encontraré las pruebas y tendrás que rendir cuentas”

El párroco de la colonia lanza unas duras acusaciones a la madre de Miguel y Mabel.

Álvaro se enfrenta a Salva tras haberle delatado

Capítulo 566 de Sueños de libertad; 22 de mayo: Álvaro se enfrenta a Salva por haberle delatado

Álvaro amenaza a Beatriz con revelar el secreto de Gabriel: “O afloja la cartera o todo el mundo sabrá que está casado contigo”

Álvaro amenaza a Beatriz con revelar el secreto de Gabriel: “O afloja la cartera o todo el mundo sabrá que está casado contigo”

“¿Está doña Bianca?”: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina, pero no obtiene la respuesta esperada

“¿Está doña Bianca?”: Fina hace una misteriosa llamada a Argentina, pero no obtiene la respuesta esperada

Publicidad