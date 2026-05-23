Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina desvela que padeció una grave enfermedad
La joven acude al dispensario y confiesa a Miguel la grave enfermedad que tuvo hace unos meses.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Nieves decidirá quedarse en Toledo ante las amenazas de Don Agustín, que no parará hasta inculpar a la enfermera de la muerte del padre de Luz.
Mientras, Beatriz descubrirá que Begoña cuenta con un arsenal de joyas valiosas, ¡y propondrá a Álvaro robárselas para que él pueda marcharse de Toledo!
Además, Gabriel y Beatriz continuarán con su juego particular de seducción, aunque el director seguirá negando estar enamorada de ella. ¿Será eso cierto?
En otro orden de cosas, Fina se encarará con Tasio y le reprochará la marcha de Carmen. Además, le animará a ir a Sevilla y no parar hasta dar con ella. ¿Lo conseguirá?
Finalmente, Fina acudirá al dispensario al sentir un fuerte dolor de cabeza… ¡Y desvelará a Miguel que padeció brucelosis cuando estuvo en Argentina! ¿Será esta una grave enfermedad?
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