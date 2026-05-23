Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina desvela que padeció una grave enfermedad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Nieves decidirá quedarse en Toledo ante las amenazas de Don Agustín, que no parará hasta inculpar a la enfermera de la muerte del padre de Luz.

Mientras, Beatriz descubrirá que Begoña cuenta con un arsenal de joyas valiosas, ¡y propondrá a Álvaro robárselas para que él pueda marcharse de Toledo!

Además, Gabriel y Beatriz continuarán con su juego particular de seducción, aunque el director seguirá negando estar enamorada de ella. ¿Será eso cierto?

En otro orden de cosas, Fina se encarará con Tasio y le reprochará la marcha de Carmen. Además, le animará a ir a Sevilla y no parar hasta dar con ella. ¿Lo conseguirá?

Finalmente, Fina acudirá al dispensario al sentir un fuerte dolor de cabeza… ¡Y desvelará a Miguel que padeció brucelosis cuando estuvo en Argentina! ¿Será esta una grave enfermedad?

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