Cristina Castaño y Chenoa, la pareja más inesperada de Tu cara me suena: “Hay que probar cosas nuevas”

Paula Koops, Nerea Rodríguez y Mar Lucas protagonizaron una de las actuaciones más memorables de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Sin embargo, no solo fueron toda una sensación durante su interpretación, sino que también se ganaron el furor del jurado y de los concursantes después del show.

Mar y Paula lanzaron dos ramos de novia para desatar la locura en el plató. El primero de ellos fue a parar a manos de Lolita. Ahora bien, Àngel Llàcer no estaba dispuesto a dejarlo escapar y peleó por él en el suelo. Por suerte, todo terminó en un precioso beso entre los dos miembros del jurado; que se habrían sido la pareja de la noche de no ser por quién cogió el segundo ramo.

Chenoa y Cristina Castaño lo recibieron con los brazos abiertos. La concursante empezaba diciendo que “a estas alturas…”, para dejar que la cantante concluyera su frase, como suele suceder en las relaciones fructíferas: “Hay que probar cosas nuevas”.

Así, Chenoa y una Cristina al más puro estilo Pocahontas, compartieron su primer beso como pareja. “Besa bien, suavecito”, decía Chenoa en tono de humor. Un momento que se llevó el aplauso del público y las risas de todos los allí presentes. Dale play al vídeo de arriba y rememóralo.