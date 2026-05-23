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¡Boquiabiertos! Esta talent sorprende con un tema de AC/DC en La Voz Kids

Leire se subió al escenario de La Voz para interpretar ‘Highway to hell’ con su guitarra eléctrica.

Leire de La Voz Kids

¡Boquiabiertos! Esta talent sorprende con un tema de AC/DC en La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Leire llegó al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar que el rock también tiene hueco en las Audiciones a ciegas.

Con su guitarra eléctrica y una potente versión de ‘Highway to hell’ de AC/DC, la talent sorprendió desde el primer acorde a unos coaches que no podían creer lo que estaban viendo sobre el escenario.

La actuación estuvo llena de actitud y momentos inesperados, incluso cuando una de las cuerdas de su guitarra se soltó en plena actuación. Lejos de frenarse, Leire siguió adelante dejando completamente impresionados a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, que terminaron pulsando el botón en el último segundo.

“Me encanta”, confesó Edurne totalmente emocionada tras escuchar a la talent. Orozco, por su parte, no dudó en acercarse para sujetarle la guitarra mientras el plató seguía alucinando con una de las actuaciones más sorprendentes de la noche.

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