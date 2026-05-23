¡Boquiabiertos! Esta talent sorprende con un tema de AC/DC en La Voz Kids

Leire llegó al escenario de La Voz Kids dispuesta a demostrar que el rock también tiene hueco en las Audiciones a ciegas.

Con su guitarra eléctrica y una potente versión de ‘Highway to hell’ de AC/DC, la talent sorprendió desde el primer acorde a unos coaches que no podían creer lo que estaban viendo sobre el escenario.

La actuación estuvo llena de actitud y momentos inesperados, incluso cuando una de las cuerdas de su guitarra se soltó en plena actuación. Lejos de frenarse, Leire siguió adelante dejando completamente impresionados a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, que terminaron pulsando el botón en el último segundo.

“Me encanta”, confesó Edurne totalmente emocionada tras escuchar a la talent. Orozco, por su parte, no dudó en acercarse para sujetarle la guitarra mientras el plató seguía alucinando con una de las actuaciones más sorprendentes de la noche.

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