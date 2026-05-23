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Esta noche en La Voz Kids: más emoción, más sorpresas y voces que prometen conquistar a los coaches

Las terceras Audiciones llegan cargada de emoción, grandes voces y nuevas batallas entre Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne por conseguir a los mejores talents.

Fonsi, coach de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

La tercera gala de Audiciones a ciegas de La Voz Kids llega esta noche con nuevos talents dispuestos a conquistar el escenario y ganarse un hueco en los equipos de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

La búsqueda de la mejor voz kids del país continúa en una noche marcada por las emociones, los nervios y actuaciones que prometen sorprender a los coaches.

Los artistas están a punto de enfrentarse a uno de los escenarios más exigentes de la televisión: “En La Voz Kids ocurre algo que es mágico”, reconoce Antonio Orozco antes la gala de esta noche.

El nivel de las Audiciones no deja de crecer y los coaches empiezan a notar la presión a la hora de completar sus equipos: “Me gusta tu voz demasiado”, asegura Luis Fonsi en una noche en la que más de una actuación provocará auténticas batallas entre coaches por conseguir a los mejores talents.

Ana Mena también avisa de todo lo que está por llegar: “Lo que nos queda por ver... no es poco”.

Por su parte, Edurne espera convencer a los talents sin tener que usar todas sus armas, que hasta ahora tiene intactas. ¡No te lo puedes perder! A las 22:00 horas en Antena 3.

Así están los equipos

Tras las primeras noches de Audiciones a ciegas, Antonio Orozco se coloca como el coach con más artistas en su equipo gracias a seis incorporaciones.

Ana Mena le sigue de cerca con cinco talents, mientras que Luis Fonsi y Edurne continúan completando sus equipos con cuatro artistas cada uno. La competición no ha hecho más que empezar y cada decisión puede marcar el rumbo de la edición.

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