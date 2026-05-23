Martina consigue un pleno en La Voz Kids y el bloqueo de Orozco desata la rabia de Ana Mena

Martina llevaba toda la vida soñando con pisar el escenario de La Voz Kids y, a sus 11 años, por fin lo ha conseguido. La joven talent interpretó ‘Que hablen de mí’ de Pastora Soler en una actuación que fue de menos a más y terminó conquistando a los coaches.

Aunque los nervios le jugaron una mala pasada al comienzo, Martina supo recomponerse durante la canción y acabó creando un momento mágico sobre el escenario.

Antonio Orozco fue el primero en pulsar el botón… pero también el más rápido bloqueando a Ana Mena, que quiso girarse segundos después y no pudo ocultar su enfado: “No me lo puedo creer”, dijo sorprendida.

Edurne y Luis Fonsi también acabaron pulsando el botón, regalándole a Martina el primer pleno de la noche. Pero la gran sorpresa llegó cuando Ana Mena descubrió que conocía perfectamente a la pequeña talent: “Vengo de Estepona, del pueblo de Ana Mena”, explicó Martina desde el escenario.

“Estoy muy enfadada con la persona que me ha bloqueado”, confesó Ana entre risas y resignación mientras comenzaba la batalla entre coaches por conseguir a Martina. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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