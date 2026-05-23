“Eso que llevas en la sangre no se estudia”: Lola pone la piel de gallina a Ana Mena

Lola conquistó el escenario de La Voz Kids con su interpretación de ‘La mudanza’ de Niña Pastori. La actuación logró que Ana Mena, Antonio Orozco y Edurne pulsaran el botón, aunque fue la coach malagueña la que más emocionada se mostró durante la actuación: “¡Pelos de punta!”, gritaba mientras escuchaba cantar a la talent.

Tras terminar la canción, Ana Mena no dudó en elogiar a Lola: “Eres impresionante. Me trae muchos recuerdos esta canción, me pone la piel de gallina”. Además, quiso destacar el arte de la pequeña con una frase muy especial: “Eso que llevas en la sangre no se estudia”.

Pero el gran momento llegó cuando Ana Mena decidió usar el superbloqueo contra Antonio Orozco para impedir que luchara por la talent.

Una estrategia que terminó siendo clave, ya que Lola confesó después que quería irse al equipo de Orozco. ¡Vuelve a ver su actuación!

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