Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Zapatero

Iñaki Anasagasti plantea dos salidas para resolver la "agonía" del Gobierno: una moción de censura o adelanto electoral

El histórico dirigente del PNV afirma en 'Espejo Público' que la situación es límite, aunque enfría la posibilidad de una moción de censura.

Anasagasti en Espejo Público.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

El histórico dirigente y exportavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, ha analizado este viernes en Espejo Público la compleja situación judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Anasagasti se ha mostrado muy contundente sobre la viabilidad de la legislatura y considera que el futuro del Ejecutivo se encuentra en un punto de "difícil retorno".

"Esta agonía se puede resolver de dos maneras: con una moción de censura, que es la más drástica, o con una anticipación de elecciones", ha explicado durante la entrevista. A pesar de poner sobre la mesa la vía de la moción de censura, el exsenador ha enfriado la posibilidad de que su formación participe en una iniciativa de este tipo si requiere del partido de Santiago Abascal, marcando una línea roja clara: "Nosotros lo que sí tememos es a Vox, no queremos saber nada con Vox y cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación muy delicada". Por ello, ha apuntado que "quizá lo más solvente sería una anticipación de elecciones".

Críticas a Zapatero y una promesa de Sánchez

Gran parte de la intervención de Anasagasti se ha centrado en el papel de Zapatero en Venezuela, una relación que, según afirma, "viene de muy lejos". El dirigente vasco ha calificado de "vergüenza" e "hipocresía" la labor de mediación del expresidente tras conocerse sus ingresos: "Reconoce en su comparecencia en el Senado que cobraba 70.000 euros de análisis relevante y sus dos hijas también. ¿Pero no habíamos quedado en que usted era mediador?". En este sentido, ha ironizado sobre su antiguo apodo: "Le llamaban Bambi, pero el Bambi ha demostrado que no era Bambi".

Asimismo, Anasagasti ha desvelado un encuentro privado del pasado con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que este le aseguró que, si llegaba a la Moncloa, rompería con la política de Zapatero en Venezuela. "Me dice: 'Oye Iñaki, si llego a presidente voy a romper totalmente con la política de Zapatero en Venezuela, me parece una vergüenza'", ha relatado, para concluir lamentando el posterior cambio de rumbo del líder socialista: "No creo que Podemos influyera tanto, yo creo que el gran influencer fue Rodríguez Zapatero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Pepe Álvarez, UGT

Pepe Álvarez, UGT, incrédulo con la implicación de Zapatero en delitos: "España tiene que avanzar en transparencia"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Presa ibérica con boniato, de Karlos Arguiñano: "Una carne jugosa, rica y fácil de hacer"

Presa ibérica con boniato, de Karlos Arguiñano: "Una carne jugosa, rica y fácil de hacer"

Anasagasti en Espejo Público.

Iñaki Anasagasti plantea dos salidas para resolver la "agonía" del Gobierno: una moción de censura o adelanto electoral

¡Todas las máscaras serán reveladas! El próximo miércoles, la gran Final de Mask Singer

¡Todas las máscaras serán reveladas! El próximo miércoles, la gran Final de Mask Singer

Raúl García en Espejo Público.
Zapatero, imputado

Barato y difícil de rastrear: así funcionan los "móviles desechables" que podría haber usado Zapatero

Vicente Vallés, sobre la imputación de Zapatero.
Zapatero, imputado

Vicente Vallés: "Me gustaría que nada de lo que se está contando sobre Zapatero fuera cierto pero creo que el auto está muy bien construido"

Lola, talent de La Voz Kids
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo: ella es Lola, y con solo 9 años busca conquistar a los coaches en La Voz Kids

La talent se atreve a cantar sola por primera vez en el escenario y lo hará con una canción de Malú.

La angustia de Lola Lolita al versionar a Aitana en el estudio: "No me gusta oírme"
Detrás de la máscara

La angustia de Lola Lolita al versionar a Aitana en el estudio: "No me gusta oírme"

La influencer lo pasó realmente mal al tener que grabar las canciones de mofeta en el estudio y tuvo que hacer, según ella, "una terapia psicológica" para que saliese su voz.

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

El experto en blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo, responde en "Espejo Público" analiza el bloqueo parcial de capitales impuesto a Zapatero

"No es habitual un bloqueo parcial de cuentas como el caso de Zapatero, normalmente se congela todo": la tesis del experto en blanqueo de capitales Galindo

Soraya Rodríguez, sobre la imputación de Zapatero.

Soraya Rodríguez: "En la etapa de Zapatero como presidente nunca se entendió su cercanía al régimen venezolano"

Publicidad