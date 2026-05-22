Iñaki Anasagasti plantea dos salidas para resolver la "agonía" del Gobierno: una moción de censura o adelanto electoral

El histórico dirigente y exportavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, ha analizado este viernes en Espejo Público la compleja situación judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Anasagasti se ha mostrado muy contundente sobre la viabilidad de la legislatura y considera que el futuro del Ejecutivo se encuentra en un punto de "difícil retorno".

"Esta agonía se puede resolver de dos maneras: con una moción de censura, que es la más drástica, o con una anticipación de elecciones", ha explicado durante la entrevista. A pesar de poner sobre la mesa la vía de la moción de censura, el exsenador ha enfriado la posibilidad de que su formación participe en una iniciativa de este tipo si requiere del partido de Santiago Abascal, marcando una línea roja clara: "Nosotros lo que sí tememos es a Vox, no queremos saber nada con Vox y cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación muy delicada". Por ello, ha apuntado que "quizá lo más solvente sería una anticipación de elecciones".

Críticas a Zapatero y una promesa de Sánchez

Gran parte de la intervención de Anasagasti se ha centrado en el papel de Zapatero en Venezuela, una relación que, según afirma, "viene de muy lejos". El dirigente vasco ha calificado de "vergüenza" e "hipocresía" la labor de mediación del expresidente tras conocerse sus ingresos: "Reconoce en su comparecencia en el Senado que cobraba 70.000 euros de análisis relevante y sus dos hijas también. ¿Pero no habíamos quedado en que usted era mediador?". En este sentido, ha ironizado sobre su antiguo apodo: "Le llamaban Bambi, pero el Bambi ha demostrado que no era Bambi".

Asimismo, Anasagasti ha desvelado un encuentro privado del pasado con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que este le aseguró que, si llegaba a la Moncloa, rompería con la política de Zapatero en Venezuela. "Me dice: 'Oye Iñaki, si llego a presidente voy a romper totalmente con la política de Zapatero en Venezuela, me parece una vergüenza'", ha relatado, para concluir lamentando el posterior cambio de rumbo del líder socialista: "No creo que Podemos influyera tanto, yo creo que el gran influencer fue Rodríguez Zapatero".

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