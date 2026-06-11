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Óscar Puente

Rechazo unánime al último tuit polémico de Óscar Puente sobre el Papa: "¡Ya estamos con el Madrid- Barcelona!"

Lo que comenzó como una jornada marcada por la histórica visita del papa León XIV a Barcelona, ha dejando una una nueva controversia de Óscar Puente. Una publicación del ministro en 'X' ha generado una cascada de reacciones en Espejo Público. Coinciden en que este tipo de declaraciones solo contribuyen a un clima de crispación política.

Polémica Oscar Puente Papa Madrid- Barcelona

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Andrés Pantoja
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Ayer Óscar Puente se acostó dando gracias por haber tenido un día "inolvidable" en Barcelona, donde el que tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con el papa León XIV. Incluso le regaló una medalla de la Cofradía del Descendimiento, recordando que es uno de los grandes momentos de la Semana Santa de Valladolid, de donde es el ministro. También desprendía satisfacción a la hora de compartir con el pontífice que cursó parte de sus estudios en un centro de la Orden de San Agustín, de la que forma parte León XIV.

Sin embargo unas horas después a los históricos momentos con el pontífice, al despertar en la mañana de este jueves, los sentimientos del titular de Transportes serían bien distintos. La lectura que hacían todos los presentes en la mesa de Espejo Público es que el Óscar Puente, con opiniones como la manifestada la mañana de este jueves a través de una publicación de 'X' -antiguo Twitter-, no solo no ayuda a la convivencia sino que alimenta el enfrentamiento y la crispación.

"Ya estamos con el Madrid- Barcelona ¡y lo hace un ministro de España!", lamentaba la presentadora Susanna Griso.

La periodista Gema López se unía a la resignación por la actitud de Óscar Puente, al que reprochaba "sacar siempre punta a todo". También destacaba con ironía cómo las palabras del Santo Padre habrían llegado hondo al ministro: "Le ha calado el mensaje de unidad, de la no crispación...".

Las críticas de los presentes a estas manifestaciones eran unánimes y continuaban. Rosa Belmonte rechazaba la opinión del ministro y reivindicaba la espectacularidad de la celebración en la Basílica de La Sagrada Familia, así como la belleza de la procesión del Corpus Christi, que protagonizó el pontífice en las calles del centro de Madrid. Un acto de evidente mayor sobriedad, como la que se puede respirar en las celebraciones vallisoletanas durante la Semana Santa, cabría recordarle a Puente.

La senadora del Partido Socialista Susana Díaz apuntaba que "no hay necesidad" de hacer este tipo de manifestaciones. Mientras tanto José Peláez advertía unas intenciones electoralistas y un "ánimo divisivo de polarizar": "Él deja la 'bombita', se pira y hay un millón de tuiteros llamándose 'fachas', 'catalán de mierda' (...) Este es el jueguecito que tanto le gusta".

"Genera odio", consideraba Miquel Valls, con Javier Caraballo confesando que Puente le produce hartazgo y le considera "una caricatura de sí mismo".

Las comparaciones son odiosas, reza el dicho castellano, pero pueden resultar aún más irritantes cuando son de esta altura y para mayor abundamiento parten de un miembro del Gobierno. El actual ministro de Transportes igual no ha caído en que sus palabras también pueden llegar incluso a despertar rechazo en un orgulloso madrileño, que no comulgue con las ideas del alcalde de la capital, o la presidenta de la comunidad de Madrid -a quien menciona explícitamente Puente-, y que además rechace cansado la constante confrontación que ponen algunos políticos sobre la mesa.

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