Crisis en el PSOE
El juez Villegas, al ministro Óscar Puente: "Pobre hombre, lo tienen puesto para que se queme y las llamas no alcancen a otros"
El magistrado Jesús Villegas teme que desde el Gobierno se vean "acosados por la corrupción" y utilicen la máquina del BOE para acabar con las garantías democráticas que tenemos.
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El magistrado y secretario de la plataforma cívica por la independencia judicial Jesús Villegas ha analizado en Espejo Público la reacción del Gobierno ante las numerosas causas judiciales que rodean al PSOE. En una semana en la que hemos conocido la imputación del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso 'Plus Ultra' y en la que se ha sentado en el banquillo el hermano de Sánchez acusado de prevaricación y tráfico de influencias.
Defiende el magistrado que aunque desde el entorno del Gobierno se ponga en entredicho la labor del poder judicial en alguna de estas causas, los jueces son un colectivo "valiente". "No nos van a intimidar". Tiene miedo del destrozo que pueden hacer en la institución si, "acosados por la corrupción utilizan la máquina del BOE para acabar con las garantías democráticas que tenemos".
Afirma el juez que algunas voces del Gobierno están intentando amedrentar a los jueces pero está seguro de que "no van a ceder". Villegas defiende que no hay ninguna confabulación entre jueces, fiscales y políticos. Pone sobre la mesa que tienen "un montón de grabaciones testigos y causas" en las distintas investigaciones. Muchas voces de Gobierno mantienen que todo el país se ha confabulado en contra de ellos a lo largo de años para perjudicarlos. "Todo es producto de una mente enferma o mentirosa".
"Le pido al ministro Óscar Puente que se tranquilice"
El ministro Óscar Puente dice que al Gobierno lo quieren golpear con los escándalos. Pide que se deje trabajar a la justicia en el entorno de estas investigaciones. "Hay intereses claros con información privilegiada y acciones para derribar a un Gobierno". En declaraciones a la prensa ha dicho hay que esperar a que la justicia pueda avanzar pero que en ningún momento ha afirmado que confíe en la justicia.
Sobre estas declaraciones Villegas es tajante: "Pobre hombre, lo tienen puesto como parapeto para que se queme y las llamas no alcancen a otros". Le pide que se tranquilice porque él respeta la democracia y el poder ejecutivo. "Que los jueces investiguen y los culpables paguen sus delitos".
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