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A partir de las 17:00

Esta tarde en YAS Verano, nos trasladamos a las zonas más afectadas por los incendios que arrasan España

España continúa ardiendo y los incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón preocupan especialmente. Una situación que ya ha afectado a más de 125.000 personas.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las llamas siguen amenazando varias zonas de nuestro país. Ávila, Toledo y Madrid son los puntos más afectados por los incendios, que han provocado que el Gobierno decrete la emergencia nacional.

En total, son 172.400 las hectáreas afectadas en todo el país y más de 125.000 personas que han sufrido los efectos de estos incendios. Miles de personas han sido desalojadas y muchas de ellas han perdido sus viviendas y sus recuerdos en el fuego.

Aunque en Madrid no se ha controlado aún la situación, el fuego está más contenido que en Ávila, donde los incendios preocupan especialmente. En estos momentos, la labores de extinción se centran en la zona del embalse de San Juan y el Valle del Tiétar.

Esta tarde en YAS Verano, nos trasladaremos a los principales puntos afectados por los incendios y los centros de desalojo. Además, daremos una exclusiva que cambiará el rumbo del panorama mediático. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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