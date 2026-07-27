Marlaska da la última hora del incendio de Ávila y advierte de las previsiones: "En ningún momento hemos tenido condiciones mínimamente favorables"

Fernando Grande- Marlaska ha explicado lo complicado de la pasada madrugada, con unas condiciones que hasta las 5:00 horas de la mañana no han permitido retomar las labores de lucha contra el fuego. El ministro del Interior informaba de las tres principales "zonas de intervención y de preocupación" de los efectivos de extinción de incendios:

"La parte norte del pantano de San Juan, en Madrid, con el fin de evitar que el incendio se propague hacia el norte. También nos preocupa la zona de Cadalso de los Vidrios y de Casillas, esa parte entre Madrid y Ávila, con el fin de evitar que el incendio se propague hacia el sur hacia Iglesuela, hacia Toledo (...)", decía Marlaska.

La tercera zona "más preocupante" actualmente la conforman los alrededores de Mijares y Borgohondo, donde los equipos de emergencias se empeñan en impedir que las llamas avancen hacia el oeste, explicaba Marlaska que además subrayaba que los esfuerzos se intensifican para vitar que los fuegos de Madrid y Ávila se unan en un mega- incendio.

Previsiones desesperanzadoras

La batalla contra este incendio se libra contrarreloj desde que se han podido reactivar las labores. El ministro ha destacado especialmente la ventana de oportunidad que se presenta este lunes y el martes en véase a las condiciones meteorológicas: "Son los días que vamos a poder trabajar razonablemente, porque las previsiones de le AEMET para el miércoles y el jueves son poco halagüeñas".

Subrayaba Marlaska también que "en ningún momento" han existido condiciones ambientales "mínimamente favorables", hecho por el que ensalzaba el trabajo de cada miembro del dispositivo, responsabilizándoles de que el fuego no haya resultado aún más dañino: "Que no se haya propagado más este incendio, la mayor emergencia en materia de incendios de las historia de España, es debido a la gran profesionalidad y al trabajo del conjunto de servidores públicos", concluía el ministro su en una actualización de última hora de la situación de los incendios.

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