Montse Suárez relata el problema de salud de su madre, a consecuencia del humo del incendio: "Ha estado un día y medio sin poder hablar"

La abogada y colaboradora de Espejo Público, Montse Suárez, ha relatado la situación que ha vivido su familia durante los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Su chalet, ubicado en Robledo de Chavela, en la falda del monte, "se ha salvado de milagro" gracias a la intervención de los bomberos y los medios aéreos, que finalmente lograron establecer un perímetro de protección en la zona.

Suárez explica que durante "las primeras 24 horas", debido a que los equipos de extinción "no daban abasto", no pudieron intervenir en esa área porque estaban centrados en evitar que el incendio avanzara desde la provincia de Ávila.

La colaboradora ha contado que su madre sufrió las consecuencias de la inhalación de humo. "Ha estado un día y medio sin poder hablar porque la lengua comenzó a inflamarse y se descolocaba de las cuerdas vocales. No podía generar sonido", explica.

Además, señala que la situación se complicó porque su madre no puede tomar antiinflamatorios con normalidad. "Tiene un problema añadido y es que los antiinflamatorios no puede tomarlos porque le afectan a la tensión, pero ha tenido que tomarlos para desinflamar la lengua".

Suárez insiste en la importancia de protegerse frente al humo. "Esto se debe a la inhalación de humo. Por eso es tan importante ponerse una FFP2".

También ha puesto el foco en una realidad que se está repitiendo entre muchos mayores. "Mi madre, como muchas personas mayores de más de 80 años, no quiere desalojar su casa. Sus mascotas están ahí y estaba limpiando cada cinco minutos las terrazas de ceniza". A su juicio, "la inhalación de humo y el aferrarse a la vivienda es el peor de los resultados fallidos".

Los riesgos de inhalar humo, según un médico

El doctor José Javier Baro, de la Clínica Universidad de Navarra, ha explicado que la exposición al humo de los incendios puede provocar lesiones más allá de las quemaduras.

"Cuando nos exponemos a los fuegos, aparte de las quemaduras, este humo puede ser tóxico dependiendo de la sustancia que se esté quemando y del nivel de exposición", señala.

El especialista explica que el humo produce daños por varias vías: "por la inhalación de gases, algunos de ellos directamente tóxicos como el monóxido de carbono y el cianuro"; por "quemaduras en las vías respiratorias superiores (nariz, boca o garganta)"; y también por "quemadura a nivel pulmonar".

Respecto a las medidas de protección, recomienda el uso de mascarilla: "Siempre va a ser beneficioso, produce filtro a las partículas, aunque no al 100%. Cuanta mayor protección de la mascarilla mejor, sobre todo la FFP2 o FFP3".

Preguntado por el caso de la madre de Montse Suárez, el doctor explica que "tiene un componente muy irritante de la vía respiratoria. Puede tener inflamación local y eso puede dificultar tanto el habla como la deglución y, a veces, incluso la respiración".

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