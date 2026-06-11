Susana Díaz, en la agenda de Leire Díez: "Piensan los golfos que no hay gente honrada, y somos más los honrados que los golfos"

"Susana protegida por Soraya", es una de las anotaciones que aparecen en las agendas de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE. Por eso, hoy en 'El pódcast de Espejo Público' Susana Griso le pregunta, en entrevista sin filtros, a Susana Díaz: ¿Se refiere a ti? ¿Qué puedes explicar? A la expresidenta andaluza no le ha extrañado en absoluto esta mención de la exmilitante socialista y afirma que "de la manera en que aparezco no es un estigma, todo lo contrario", y que la primera persona que le vino a la cabeza tras ver estas anotaciones "fue mi padre que se fue con la pena de haberme visto sufrir lo más grande. Era muy duro, todos los días en las redes sociales poniéndote de vuelta y media", refiriéndose a los tuits que la propia Leire Díez ya escribía contra Susana Díaz, en los que la criticaba duramente en plena campaña interna de las primarias del PSOE.

"Me parece deleznable y bochornoso que alguien en el PSOE pudiera haber hecho algo así"

En estas anotaciones en concreto halladas en las agendas de la llamada 'fontanera del PSOE' se puede leer: 'Susana protegida por Soraya', 'Acuerdo entre las dos' e 'Información contra Pedro'. Susana Díaz responde tajante: "Piensan los golfos que no hay gente honrada y somos más los honrados que los golfos" y añade que "me parece deleznable y bochornoso que alguien en el PSOE pudiera haber hecho algo así".

También se puede leer en los apuntes de Leire 'Avión privado puesto por PP para reuniones entre Soraya y Susana' a lo que la senadora socialista contesta: "Ese tipo de insinuaciones son asquerosas además de infames. Fíjate lo sucio, el querer hacerle esto a un compañero" y mantiene que "estoy limpia como una patena, se lo prometí a mi padre".

P.S.

Sobre las siglas 'P.S.' halladas en las anotaciones de Leire Díez en las agendas incautadas por la UCO, Susana Díaz lo tiene claro: "Lo que tiene que hacer el PSOE es dar explicaciones y querellarse".

"Lo que tiene que hacer el PSOE es dar explicaciones y querellarse. Es urgente y obligatorio"

Susanna Griso también le ha preguntado a la expresidenta andaluza sobre las supuestas facturas falsas del PSOE detectadas por la UCO: ¿Sigues poniendo la mano en el fuego por que no ha habido financiación irregular? La senadora socialista responde con cautela: "No quiero pensarlo, espero que no, confío en que no y sí creo que se puede uno querellar y que caiga el que tenga que caer. Es urgente y obligatorio".

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