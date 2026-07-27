¡Rápido y eficaz! Antón se lleva 600 euros en una sola tirada

Paqui acababa de perder su turno por culpa de un gajo de ‘Vacaciones’ y le ha pasado el turno a Antón, que ha tirado decidido. La sorpresa ha sido que el concursante del atril rojo también ha caído en otro gajo de ‘Vacaciones’.

Pero Antón, al contrario que Paqui, no se lo ha pensado demasiado, ha levantado el gajo confiado y… ¡ha conseguido 600 euros! Como Paqui ya había destapado casi todas las letras y el panel estaba prácticamente resuelto, Antón ha resuelto sin dificultades.

“Has tirado una vez y te has llevado 600 euros”, ha felicitado Jorge Fernández al concursante, que se ha llevado la primera ola de este programa de La ruleta de la suerte. ¡Menuda forma de empezar! ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas