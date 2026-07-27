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Avance | En tierra lejana

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda

El jefe del clan se enfrenta cara a cara con Halis y Ecmel dispuesto a arrancarles la verdad, aunque tenga que poner su vida en peligro. ¿Acabarán confesando?

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan consigue por fin entrar en la misma celda que Halis y Ecmel. Nada más cruzar la puerta, deja claro que no ha ido a convivir con ellos, sino a obligarlos a hablar. Sin perder tiempo, acorrala a Halis y le hace la pregunta: "¿Lo mataste tú? ¿Mataste a Boran?"

La tensión aumenta por momentos y las versiones empiezan a cambiar. Halis admite que reveló el paradero de Boran, pero asegura que nunca ordenó su muerte. Mientras tanto, Ecmel niega cualquier implicación y devuelve las acusaciones.

Cihan ya no sabe a quién creer. Uno señala al otro, ambos se defienden y cada respuesta es clave. ¿Está más cerca que nunca de descubrir al verdadero responsable de la muerte de Boran?

Esta noche, a las 23 horas, capitulazo de infarto en Antena 3. Y ya disponible en Atresplayer.

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