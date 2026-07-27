Avance | En tierra lejana
Esta noche, en En tierra lejana: Cihan acorrala a Halis y Ecmel dentro de la misma celda
El jefe del clan se enfrenta cara a cara con Halis y Ecmel dispuesto a arrancarles la verdad, aunque tenga que poner su vida en peligro. ¿Acabarán confesando?
Publicidad
Cihan consigue por fin entrar en la misma celda que Halis y Ecmel. Nada más cruzar la puerta, deja claro que no ha ido a convivir con ellos, sino a obligarlos a hablar. Sin perder tiempo, acorrala a Halis y le hace la pregunta: "¿Lo mataste tú? ¿Mataste a Boran?"
La tensión aumenta por momentos y las versiones empiezan a cambiar. Halis admite que reveló el paradero de Boran, pero asegura que nunca ordenó su muerte. Mientras tanto, Ecmel niega cualquier implicación y devuelve las acusaciones.
Cihan ya no sabe a quién creer. Uno señala al otro, ambos se defienden y cada respuesta es clave. ¿Está más cerca que nunca de descubrir al verdadero responsable de la muerte de Boran?
Esta noche, a las 23 horas, capitulazo de infarto en Antena 3. Y ya disponible en Atresplayer.
Más Noticias
- La gran locura de Alya: gasolina, un disparo y la mansión en llamas en el próximo capítulo de En tierra lejana
- Esta noche en En tierra lejana: Sadakat descubre la foto de Halis y Fikriye... ¡y empieza a sospechar de Alya!
- ¿Fue Halis el asesino de Boran? Una llamada inesperada acerca a Cihan y Alya a la verdad
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad