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Scaloni: "Aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce..."

El seleccionador argentino publica un mensaje en sus redes sociales tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, tras la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni, tras la final del Mundial 2026 Efe

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Lionel Scaloni ha publicado una carta abierta en su cuenta de Instagram tras la dolora derrota ante España en la final del Mundial 2026, una derrota que significó ceder la corona del fútbol mundial tras el triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El seleccionador argentino ha querido reivindicar lo logrado por sus jugadores en los últimos años, un periodo en el que lo han ganado todo.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa", indica Scaloni.

El seleccionador argentino lanza un mensaje reivindicativo y de defensa de los jugadores y su cuerpo técnico.

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Ese es el verdadero trofeo", sostiene Scaloni.

"Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido", finaliza el seleccionador argentino.

Mensaje íntegro de Lionel Scaloni

Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida.

Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro... Ese es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

Lionel Scaloni

Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro.

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