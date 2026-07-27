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Mejores momentos | 27 de julio

Una última jugada magistral de Paqui: Cae en el bote y le arrebata la Gran Final a Antón

La puntería y la buena suerte han acompañado a Paqui en este panel con bote, que se ha ido a jugar la Gran Final con 2.650 euros y una ayuda final.

Una última jugada magistral de Paqui: Cae en el bote y le arrebata la Gran Final a Antón

Una última jugada magistral de Paqui: Cae en el bote y le arrebata la Gran Final a Antón

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Marta Jorge
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Paqui ha conseguido recuperar el turno en este panel con bote de La ruleta de la suerte y… ¡menos mal que lo ha hecho! La concursante, que ya había caído en el bote en su primera tirada, ha intentado caer de nuevo cuando ya tenía claro el panel y una buena cifra.

“Yo voy a tirar y vamos a ver, si total…”, ha dicho la concursante cuando se ha lanzado a ir a por el bote. Efectivamente, la tirada le ha salido perfecta y ha caído en el bote. “Tiras muy bien”, le ha felicitado Jorge Fernández, y lo cierto es que la concursante del atril azul ha tenido muy buena puntería durante todo el programa.

Así que, con el dinero ya casi en el bolsillo y el paso a la gran final muy cerca, Paqui ha resuelto el panel y ¡lo ha hecho perfecto! La concursante, que le ha quitado la Gran final a Antón en la última jugada, se ha ido a resolver el último panel con la ayuda final y 2.650 euros. ¡Enhorabuena Paqui! ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

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