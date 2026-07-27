Paqui borda el panel de la Gran final y se va a casa con ¡10.650 eurazos!

‘Tres de playa’, esa ha sido la pista que tanta fortuna le ha traído a Paqui en la Gran Final de La ruleta de la suerte. Las primeras letras propuestas por el programa no han estado muy acertadas, pero con las opciones de la concursante más la vocal extra que tenía gracias a la ayuda final, el panel se ha esclarecido mucho más.

Con ‘palas’ y ‘pistola de agua’ Paqui ha estado muy rápida y aunque parecía que la última palabra le iba a impedir resolver el panel, a la concursante se le ha encendido la bombilla cuando solo quedaba un segundo y ha gritado emocionada: “¡Cometa, cometa!” ¡Qué bien!

La mejor sorpresa ha sido cuando Jorge Fernández ha mirado el contenido del sobre. La concursante ha comentado lo bien que le vendría llevarse el coche y el presentador le ha asegurado que le “va a dar igual que no sea el coche”. El premio que escondía el sobre amarillo ha sido ¡8.000 euros! ¡La cifra más alta! Paqui se ha ido a casa con 10.650 euros y una ilusión muy muy grande. ¡Revive el momento en el vídeo!

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