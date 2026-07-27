La emoción se apodera de los coaches con la interpretación de Evolett: “Me tiembla todo”

La actuación de Evolett en la Gran Final de La Voz Kids fue uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con una desgarradora versión de ‘Ángel caído’ de Malú, la talent demostró que no es casualidad que haya llegado tan lejos en una de las ediciones más espectaculares del programa.

En cuanto concluyó su actuación, los coaches se mostraron notoriamente emocionados. En especial Ana Mena, que fue la primera en intentar hablar, a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos. “Eres mágica”, empezaba diciendo al recomponerse: “Abres la boca y todo se paraliza”.

Luis Fonsi también quiso aplaudir su buen trabajo y, al comenzar sus declaraciones, el nudo en la garganta le pidió una pausa. “A mí me tiembla todo en el cuerpo porque siento cosas, que es lo más bonito que uno puede presenciar”, consiguió decir finalmente.

Dale play al vídeo de arriba para revivir emotivo momento en el que coaches, presentadora, talent y público dejaban que la emoción se apoderara de ellos.

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