Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran final

La emoción se apodera de los coaches con la interpretación de Evolett: “Me tiembla todo”

Evolett se apoderó del plató de La Voz Kids con ‘Ángel caído’ de Malú. Una emocionante interpretación que hizo que a los coaches se les saltaran las lágrimas.

Luis Fonsi

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Evolett en la Gran Final de La Voz Kids fue uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con una desgarradora versión de ‘Ángel caído’ de Malú, la talent demostró que no es casualidad que haya llegado tan lejos en una de las ediciones más espectaculares del programa.

Evolett en La Voz Kids

Evolett conmueve a todo el plató de La Voz Kids: Ana Mena y Eva González rompen a llorar

En cuanto concluyó su actuación, los coaches se mostraron notoriamente emocionados. En especial Ana Mena, que fue la primera en intentar hablar, a pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos. “Eres mágica”, empezaba diciendo al recomponerse: “Abres la boca y todo se paraliza”.

Luis Fonsi también quiso aplaudir su buen trabajo y, al comenzar sus declaraciones, el nudo en la garganta le pidió una pausa. “A mí me tiembla todo en el cuerpo porque siento cosas, que es lo más bonito que uno puede presenciar”, consiguió decir finalmente.

Dale play al vídeo de arriba para revivir emotivo momento en el que coaches, presentadora, talent y público dejaban que la emoción se apoderara de ellos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Luis Fonsi

La emoción se apodera de los coaches con la interpretación de Evolett: “Me tiembla todo”

cebo

Esta tarde en YAS Verano, nos trasladamos a las zonas más afectadas por los incendios que arrasan España

Todos los detalles de la boda de Susanna Griso

Un invitado sorpresa y la entrega del ramo a una invitada muy especial: así fue la boda de Susanna Griso y Luis Enriquez

Paqui borda el panel de la Gran final y se va a casa con ¡10.650 eurazos!
Mejores momentos | 27 de julio

Paqui borda el panel de la Gran final y se va a casa con ¡10.650 eurazos!

Dolores, divorciada y reconciliada
Disminuyen los divorcios

Dolores se divorció de su pareja, pero el roce culpa de la crisis de vivienda ha reavivado su amor: "Ha sido un milagro"

Una última jugada magistral de Paqui: Cae en el bote y le arrebata la Gran Final a Antón
Mejores momentos | 27 de julio

Una última jugada magistral de Paqui: Cae en el bote y le arrebata la Gran Final a Antón

La puntería y la buena suerte han acompañado a Paqui en este panel con bote, que se ha ido a jugar la Gran Final con 2.650 euros y una ayuda final.

¡Rápido y eficaz! Antón se lleva 600 euros en una sola tirada
Mejores momentos | 27 de julio

¡Rápido y eficaz! Antón se lleva 600 euros en una sola tirada

El concursante ha aprovechado que el panel ya estaba bastante claro y tras conseguir 600 euros en su primera tirada ha resuelto sin dudarlo.

Dueña camping quemado

El incendio arrasa el camping de María Ángeles: "Nadie sabía que estábamos en el agua, nadie sabía que estaba ardiendo"

Montse Suárez, preocupada por la salud de su madre

Montse Suárez relata el problema de salud de su madre, a consecuencia del humo del incendio: "Ha estado un día y medio sin poder hablar"

Paco Castañares

"El fuego ha hecho el trabajo que no hicimos nosotros": Paco Castañares denuncia con ironía la situación de los incendios

Publicidad