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El papa León XIV preside la procesión del Corpus tras una misa multitudinaria acompañado por niños, obispos y cardenales

El papa ha estado acompañado de miembros del clero, fieles, niños que han recibido la Primera Comunión este año y, junto a todos ellos, las autoridades eclesiales.

El papa León XIV durante la procesión del Corpus Christi

León XIV preside la procesión del Corpus Christi por Cibeles y la calle Alcalá | EFE

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Paula V. Sisó
Publicado:

El papa León XIV ha dado inicio a las 11.42 horas de este domingo a la procesión del Corpus Christi en la plaza de Cibeles, tras presidir una multitudinaria misa en el centro de Madrid. El recorrido, que discurre sobre un manto de flores, lleva al Pontífice por la calle Alcalá en una de las celebraciones centrales de su visita a España.

Durante la procesión, León XIV porta una custodia con el Santísimo Sacramento elaborada en 1943 por los Talleres de Arte Granda. La pieza, realizada en plata dorada, esmaltes, amatista y diamantes, se conserva habitualmente en el Museo de la Catedral de la Almudena.

En los extremos de la cruz que forma el sol de la custodia están representados los cuatro evangelistas: Mateo, simbolizado por el hombre alado o ángel; Marcos, por el león; Lucas, por el toro o el buey, y Juan, por el águila. La custodia está sostenida por dos ángeles.

El trayecto parte de la plaza de Cibeles por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, gira a la altura de la iglesia de San José y regresa hacia Cibeles por el otro carril de la vía.

La procesión, de unos 600 metros, se desarrolla sobre alfombras de flores elaboradas por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas, en Galicia.

Estas alfombras fueron realizadas in situ durante la pasada madrugada por 24 artesanos de ese municipio gallego junto a 160 voluntarios. La celebración del Corpus Christi en Ponteareas cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, y su presencia en Madrid ha aportado uno de los elementos visuales más destacados de la jornada.

En la procesión papal acompañan al Santísimo miembros del clero, fieles, niños que han recibido la Primera Comunión este año y autoridades eclesiales.

También participan presbíteros, cardenales, arzobispos y obispos, en una comitiva de marcado carácter litúrgico y simbólico. La presencia de los niños de Primera Comunión ha reforzado el vínculo de la celebración con el sacramento de la Eucaristía, centro de la festividad del Corpus.

Un coro y una orquesta de 400 voces acompañan la procesión

El recorrido está acompañado además por un coro y una orquesta integrados por alrededor de 400 componentes, bajo la dirección de Borja Quintas. Sus miembros proceden del Coro y la Orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, del coro de San Juan de Ávila y de tres escolanías: la del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, la de la Abadía de la Santa Cruz y la de la JMJ. En total, interpretan más de 25 piezas durante la celebración.

La procesión se ha iniciado después de la misa presidida por León XIV en la plaza de Cibeles, donde el Pontífice ha llamado a que la religiosidad de España no sea "un museo del pasado que visitar", sino "una escuela de fe de la que beber también hoy".

León XIV reivindica la fe pública

En su homilía, el Papa ha defendido la expresión pública de la fe y ha subrayado que Cristo "no permanece encerrado en el templo, sino que sale a nuestro encuentro".

Según los datos de la organización, más de 1,2 millones de personas han asistido a la celebración en el entorno de Cibeles, en una jornada que ha reunido también a los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y distintas autoridades institucionales.

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