La amenaza más oscura de la gran señora a Suna: “Si no te hago daño es porque estás esperando al bebé”

Suna está completamente retenida en la mansión Korhan. La gran señora no la deja ni salir a respirar, y cuando la joven intenta escabullirse, la gran señora le para los pies.

“¿Es que acaso soy tu prisionera? No puedes retenerme así”, le echa en cara Suna, viendo que su libertad de moverse se ve cortada por la gran señora. Mientras tenga al bebé en el vientre, al hijo de Abidin, la gran señora no piensa dejar escapar a Suna.

La discusión sube de tono y aparece Karam, metiendo más leña al fuego. Suna se enfrenta a ambos, y en un intento por salir, Karam se interpone en su camino. En ese momento, empiezan a sonar las voces de Kazim y Esme desde el jardín de la mansión, que están siendo retenidos afuera por los guardias y no les dejan pasar dentro de la mansión Korhan.

Suna consigue salir en su ayuda, exigiendo que no pongan sus manos encima a sus padres. Fuera de la mansión, se da un nuevo enfrentamiento con la familia Sanli. Kazim y Esme llegan con las maletas, dispuestos a quedarse en la mansión, pero la gran señora quiere que se vayan.

“Entiende que, si no te hago daño, es porque estás esperando al bebé”, le avisa la gran señora. “Imagina lo que podría hacer si tus padres se quedan a vivir aquí”, le amenaza mientras se lleva a Suna del brazo.

Ahora, Suna está entre la espada y la pared. ¿Convencerá a sus padres para que no se queden en la mansión Korhan?

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