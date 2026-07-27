Dolores se divorció de su pareja, pero el roce culpa de la crisis de vivienda ha reavivado su amor: "Ha sido un milagro"

La bajada de los divorcios también deja historias inesperadas: Dolores volvió con su ex tras meses separados y conviviendo bajo el mismo techo

Las rupturas matrimoniales siguen descendiendo en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 se registraron 80.785 divorcios, un 2,7% menos que el año anterior. De media, los matrimonios que terminan en separación o divorcio han durado 16 años. Las mujeres se divorcian, de media, a los 46 años y los hombres a los 49. Además, cada vez son más frecuentes las custodias compartidas tras la ruptura.

Es el caso de Dolores, cuya historia se hizo conocida hace unos meses tras contar que, a pesar de haberse divorciado de su pareja, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo porque ninguno podía permitirse afrontar los gastos de una vivienda por separado.

"Vivíamos juntos porque era imposible que cada uno se fuera por su lado", explicaba entonces. Con una pensión de 900 euros, aseguraba que encontrar un alquiler era "una batalla diaria" y que los requisitos económicos hacían inviable empezar una nueva vida en solitario.

De convivir como expareja... a darse una segunda oportunidad

Cuatro meses después, la situación ha dado un giro inesperado. Dolores ha contado en directo que ella y su exmarido han decidido retomar la relación.

"Esta es la manera de vivir que hemos elegido en este momento. Aquí somos plenamente felices", asegura. Después de varios meses compartiendo casa como simples convivientes, la convivencia ha terminado acercándoles de nuevo.

La decisión no responde únicamente al aspecto económico, aunque reconoce que fue el origen de todo. "Yo era la que estaba en un problema porque no podía vivir con mi sueldo. Estando los dos sueldos juntos tiramos bien", explica.

Ahora ambos han optado por continuar su proyecto de vida en común, una decisión que incluso ha sorprendido a su entorno. "Nuestra familia no se lo cree, pero nosotros estamos juntos otra vez", cuenta entre risas.

Una historia que refleja una realidad cada vez más compleja

Aunque los expertos insisten en que la caída de los divorcios responde a múltiples factores, historias como la de Dolores muestran cómo las circunstancias económicas pueden acabar influyendo en las decisiones de muchas parejas.

En algunos casos, como el de Dolores, la convivencia obligada por motivos económicos termina convirtiéndose en una segunda oportunidad para la relación. "Estamos felices y veremos cuánto tiempo dura", afirma con prudencia.

Tras casi dos décadas juntos, Dolores reconoce que no esperaba volver a enamorarse de la persona de la que se había separado. Una reconciliación inesperada que pone rostro a una realidad que, aunque no explica por sí sola la bajada de los divorcios, refleja cómo las circunstancias personales y económicas pueden cambiar el rumbo de una pareja.

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