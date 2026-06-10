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VÍDEO: Espectaculares imágenes de la bendición del Papa León XIV a la Torre de Jesús con recuerdo a Gaudí

El papa León XIV ha bendecido este miércoles esparciendo el agua bendita con el hisopo la Torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia, y ha afirmado, alternando catalán y castellano, que es obra del "arquitecto de Dios", en referencia a Antoni Gaudí.

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VÍDEO: Espectaculares imágenes de la bendición del Papa León XIV a la Torre de Jesús | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
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El Papa León XIV ha finalizado el acto en la Sagrada Familia con la bendición de la Torre de Jesús, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, la más alta de la Basílica de la Sagrada Familia y del mundo, y afirmó que es obra del "arquitecto de Dios", en referencia a Antoni Gaudí.

En el día en que se cumplen 100 años del fallecimiento de Gaudí, el pontífice, acompañado de los reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, bendijo la torre tras y alzar la mirada hacia la cruz que la corona, iluminada por primera vez.

En un discurso frente a miles de feligreses en el exterior de la basílica, el santo padre calificó a Antoni Gaudí como el "arquitecto de Dios". "Inauguramos esta torre en el centenario de la muerte del benefactor Antoni Gaudí, arquitecto de Dios", declaró el papa. También dedicó un recuerdo a los "que han trabajado en la construcción de esta casa de oración en la que encontrar paz y consuelo".

Tras la bendición, el coro de niños cantó con lámparas y, paulatinamente, se fueron enciendo las diferentes partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la Sagrada Familia, en un espectáculo que encandiló a los presentes y se puede apreciar en las imágenes.

Una cruz de cuatro brazos con geometría de doble giro, revestida de vidrio, que, para comprobar que podía resistir los embates de los elementos naturales, fue sometida a descargas eléctricas de potencias similares a tormentas y vientos superiores a 150 km/h. Terminada la edificación de la Torre de Jesús, la última gran etapa de la construcción de la basílica, que podría durar una década más, es la fachada de la Gloria, que es la puerta principal de la basílica.

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