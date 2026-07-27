Cientos de personas se reúnen para recordar a las víctimas del atropello durante el Orgullo en Berlín

Cientos de personas se reunieron el pasado domingo en la Puerta de Brandeburgo de Berlín para recordar a las víctimas del atropello múltiple del pasado sábado durante el evento del Orgullo de la capital de Alemania y que provocó la muerte de una mujer y otras 29 personas fueron heridas.

Aquellos que acudieron a la concentración mostraban conmoción y dolor. Un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona mientras los agentes llevaban a cabo la búsqueda del sospechoso que, identificado como Abdul B., era alemán de ascendencia libanesa y supuestamente se habría interesado en afiliarse a Estado Islámico.

Finalmente, Abdul B. fue abatido por los agentes y declarado muerto en el barrio de Spandau sobre las 18:00 horas, poco después del inicio de la concentración. La Policía de Berlín ha aclarado que los agentes se vieron obligados a disparar porque el sospechoso, acorralado, se aproximó a ellos con un "arma punzante".

"Ayer fue un ataque contra todos nosotros, contra todas nuestras identidades, nuestra existencia, nuestra comunidad y nuestra democracia, pero no dejaremos que nos derrote", señaló uno de los oradores. "Volveremos a bailar".

Los asistentes al encuentro llevaban consigo flores, encendieron velas y se abrazaron mientras pensaban en los afectados por el ataque. Muchas personas mostraban banderas arcoíris, pancartas y carteles con mensajes en los que se leía "El odio mata", "Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos" y "Volveremos a bailar".

En un gran cartel que colgaba junto al escenario, que iba a utilizarse para el evento del sábado, se leían las palabras: "Protejan las vidas queer".

En el encuentro, la multitud guardó también un minuto de silencio. Algunas partes de la plaza fueron restringidas con barreras, pero muchas personas también se reunieron fuera de la zona delimitada para participar en la conmemoración.

Cerca del lugar en el que ocurrió ataque, se apreciaba una nota escrita a mano pegada a una barrera policial en el borde del céntrico parque Tiergarten de Berlín. "Debemos mantenernos unidos", indicaba la nota. "Juntos, somos más fuertes que el odio y la violencia". Una joven depositó flores blancas frente a la nota y lloró mientras contaba: "Estaba a solo a la vuelta de la esquina. Vi llegar todas las ambulancias aquí. Todos mis amigos estaban aquí. Le podría haber pasado a cualquiera".

Decenas de miles de personas habían celebrado todo el sábado en las calles del desfile del Orgullo de Berlín. Más de 80 camiones con música se desplazaron hacia el parque Tiergarten para acudir a una gran fiesta en la Puerta de Brandeburgo.

La gente llenaba las calles de la ciudad cuando, alrededor de las 22:00 horas, cada vez más sirenas de ambulancias y patrullas sonaban en los alrededores de la zona del celebración.

Merz pide a la población que "no se deje intimidar"

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió ayer a la población que no se deje intimidar ni dividir por el ataque. "Esos delincuentes y extremistas no tienen cabida en el corazón de nuestra sociedad", declaró Merz en Berlín poco antes del acto conmemorativo celebrado el domingo. "Somos más, somos más fuertes", añadió.

"Estos actos solo tienen un objetivo: quieren dividir nuestra sociedad, quieren arrebatarnos lo más importante que tenemos, a saber, nuestra apertura y nuestra libertad", afirmó el canciller alemán.

"No se dejen intimidar, y no nos dejemos intimidar nosotros tampoco", añadió a los asistentes de las marchas del Orgullo por toda Alemania.

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