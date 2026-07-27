Dos detenidos y cuatro heridos por una reyerta con disparos en Málaga

Dos personas han sido detenidas por su implicación en una reyerta con disparos registrada durante la madrugada de este domingo en la barriada de Los Asperones, en Málaga. El enfrentamiento, en el que se vieron implicadas dos familias de la zona, se saldó con cuatro heridos, uno de ellos por arma de fuego.

El suceso ocurrió sobre las 4:30 horas en la calle La Saeta. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, que atendieron a los heridos antes de trasladarlos a distintos hospitales de la capital malagueña.

Los cuatro afectados son varones. Tres de ellos tienen 21 años y el cuarto, 33.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, ya hay dos personas detenidas y no se descartan nuevos arrestos conforme avancen las pesquisas.

Un nuevo tiroteo que se suma a la lista

Este nuevo tiroteo en Los Asperones se suma a los últimos conflictos con armas de fuego de por medio que han azotado estos últimos meses a Málaga. Y es que solo en la capital de la provincia se han registrado hasta tres más en un periodo corto de tiempo.

El abril pasado hubo una disputa con armas de fuego en el barrio de la Trinidad, que se saldó sin heridos, y tan solo un día después se registró otro en Palma-Palmilla.

Tras estos sucesos, días después, concretamente el 28 de abril, más de 250 agentes realizaron una veintena de registros en la ciudad andaluza.

La operación estaba relacionada con los repetidos tiroteos entre dos clanes familiares en La Trinidad que se saldó con 19 personas detenidas además de intervenirse armas y droga.

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