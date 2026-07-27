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Paco Marhuenda denuncia que Sánchez "no pone dinero" para poder frenar los incendios: "Este es el gobierno más despilfarrador de la historia de España"

El periodista critica la mala gestión por parte del Gobierno y considera que los cargos políticos deberían estar ocupados por profesionales en las distintas materias.

Paco Marhuenda denuncia "el despilfarro" del Gobierno

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Sofía Avendaño
Publicado:

Con motivo de los incendios que azotan la zona centro de la Península Ibérica, parte de la población echa la culpa al Gobierno, pues consideran que no ha puesto de su parte para prevenir una situación tan crítica como la que se está viviendo actualmente. Madrid, Toledo o Ávila son tres de las comunidades autónomas más afectadas por las llamas, llegando a arrasar 77.000 hectáreas y manteniendo a 115.000 personas confinadas o evacuadas.

Una de las principales quejas hacia el Gobierno es la falta de efectivos, que se podrían haber mejorado de un año a otro si se hubieran destinado los medios necesarios. Así lo ha denunciado Paco Marhuenda, director de La Razón, que hace referencia a los números: "Los datos objetivos dicen que la negligencia es entre el 50 y 60% y los naturales es solo un 5%". Así, el periodista expone que la realidad es, que aunque el cambio climático sea un factor clave, hay que tener en cuenta que la mayoría de los incendios son provocados, ya sea intencionalmente o sin querer.

"Venga a gastar dinero..."

"Yo estoy cansado de escuchar a Sánchez hablar del cambio climático. Chico, pues pon pasta. España es una de las naciones mas ricas del mundo. Este es el gobierno más despilfarrador de la historia de España desde los Romanos, estoy convencido. Venga a gastar dinero...", se queja el Marhuenda. El periodista hace referencia a los grandes lujos de los que gozan en la Moncloa, mientras no se destinan los presupuestos a mejorar las infraestructuras y medios de emergencias. "Que compren más aviones, más camiones... es como de broma. El rey del Falcon, el rey del Puma...", denuncia.

Por otra parte, el periodista hace hincapié en otro sector: "Luego están los 'ecologetas' que viven de esto. Es espectacular la cantidad de gente que chupa de la Unión Europea, de los ayuntamientos, diputaciones... se ha convertido en un business".

Y para concluir, Marhuenda expone los dos puntos que le pediría a Pedro Sánchez para prevenir una tragedia como esta de cara al futuro: "Uno, que ponga dinero de verdad; y dos, que se fíe de los ingenieros agrónomos, que en España son muy buenos". Además, el periodista considera que el Gobierno debería estar compuesto por cargos expertos en las diferentes áreas. "Pongamos ingenieros, expertos en los cargos", ha concluido.

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