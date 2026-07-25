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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel da un paso decisivo tras descubrir la jugada de Begoña.

El empresario decide revocar el poder marital al saber que Andrés trató de quedarse con un negativo de las fotos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel da un paso decisivo tras descubrir la jugada de Begoña.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel da un paso decisivo tras descubrir la jugada de Begoña.

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Fina seguirá en shock tras su reencuentro con Bianca. La joven seguirá sin dar crédito ante la llegada de la argentina a Toledo… ¡y decidirá contárselo a Marta!

Aunque la De la Reina tratará de mantener la calma, no podrá evitar sentirse insegura ante semejante noticia y buscará consuelo en su hermano Andrés. ¿Cómo reaccionará cuando se encuentre con Bianca?

Valentina también seguirá intentando asumir que su madre ha vuelto a la colonia para hacer las paces con ella. Sin embargo, Dorotea mantendrá su postura firme y clásica que tanto rechazo produce en su hija. ¿Podrán reconciliarse?

En otro orden de cosas, Tasio cumplirá con su palabra y se marchará de la casa familiar. Damián, abatido por la situación, tratará de acercar posturas con él

El patriarca de los De la Reina tomará una decisión sobre la compra de las acciones de Tasio en La Industrial. ¿Terminará comprando las acciones de su hijo?

Mientras, Tasio buscará consuelo en Paula y tendrán un acercamiento marcado por el desahogo y el apoyo de la nueva dependienta. ¿Volverá a saltar chispas entre ellos?

Por otro lado, Begoña se instalará en la casa de los montes para desconectar junto a Juanito. Digna, sin embargo, le advertirá de que Gabriel puede revocar su licencia marital. ¿Será capaz de ello o Begoña podrá impedirlo?

Finalmente, Marisol se instalará en la casa de los De la Reina. Digna conocerá la situación que está atravesando y no durará en acogerla en su casa y dejar que Manuela la cuide.

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