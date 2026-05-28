Fernández- Miranda defiende su periódico de los ataques del ministro Puente: "Está perdiendo el control de sí mismo"

No es la primera vez que el ministro Óscar Puente carga contra un mediode comunicación o contra un periodista en particular. En esta ocasión le ha tocado a 'El Confidencial'.

Cada una de las reacciones del ministro, tan prolífico en redes sociales, contra la libertad de prensa suponen un motivo de orgullo. Así lo comparte Juan Fernández- Miranda en su respuesta al titular de la cartera de Transportes, aparentemente con tiempo más que de sobra en su jornada laboral como para comentar constantemente la actualidad, copada por los escándalos que asolan al PSOE y al Gobierno, de los que Puente forma parte.

"Se está deslegitimando a sí mismo (...) Pseudomedios es una categoría que se tiene que interpretar en positivo", expresaba Fernández- Miranda, a propósito de las palabras de Puente.

Era precisamente la información de la visita de la UCO a la sede socialista de Ferraz de este miércoles, publicada en primer lugar por 'El Confidencial', el asunto que valía al ministro para sumarse a la calificación de pseudomedio que hacía en Twitter César Ramos, diputado del PSOE.

Para el periodista, el ministro queda en evidencia y le consideraba "obsesionado" con negar el registro de la UCO. Además Miranda llega a insinuar que Puente habría incurrido en espionaje industrial, dada la información que daba sobre cuándo se había escrito la noticia -horas antes de la actuación de los agentes-. Susanna Griso leía la afirmación del ministro de Transportes: "Entre las once de la noche y poco antes de la una de la madrugada".

Fernández- Miranda afirmaba que "está perdiendo el control de sí mismo", y ha recomendado al ministro que se relaje al mismo tiempo que no distraiga su atención de su jefe y su Gobierno.

Se remitía Miranda a las informaciones desveladas también por El Confidencial en torno a Leire Díez -centro, y nombre del caso que nos ocupa-, que tanto desmintieron desde el Ejecutivo, "que era una friki".

Por último recordaba que el mismo Pedro Sánchez había empleado información también revelada por su medio sobre la presunta financiación irregular de Vox: "Cuando se trata de atacara a Abascal, ahí ya no somos un pseudomedio, ahí somos un medio 'como Dios manda' ¡Que dejen de tomarnos el pelo!".

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